Union Berlin: Genki Haraguchi wechselt zum VfB Stuttgart

Genki Haraguchi, Mittfeldfeldspieler des 1. FC Union Berlin, wechselt zum Ligakonkurrenten VfB Stuttgart. Nach anderthalb Jahren endet für den Japaner die Zeit bei den Eisernen, wie der Hauptstadtclub am Montag mitteilt.

In seiner ersten Spielzeit stand Genki Haraguchi für Union Berlin insgesamt 42 mal auf dem Rasen, legte sechs Treffer auf und traf zweimal selbst. So leistete der 31-Jährige einen wichtigen Beitrag zur erstmaligen Qualifikation der Eisernen für die UEFA Europa League. In der laufenden Saison kam Haraguchi wettbewerbsübergreifend auf 18 Einsätze.

Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert kommentiert den Wechsel so: „Genki ist ein Mentalitätsspieler, der unermüdlich an sich und für die Mannschaft arbeitet. Für seinen Einsatz bei uns sind wir dankbar und tun uns schwer, ihn nun gehen zu lassen. Seinem Wunsch, den im Sommer endenden Vertrag nun aufzulösen, haben wir nach der Einigung mit Stuttgart entsprochen und wünschen Genki nur das Beste!“