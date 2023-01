Union Berlin: Julian Ryerson wechselt zu Borussia Dortmund

Bittere Nachricht für alle Fans von Union Berlin: Abwehrspieler Julian Ryerson wechselt mit sofortiger Wirkung zu Bundesliga-Konkurrent Borussia Dortmund. Eine offizielle Bestätigung beider Vereine steht noch aus, allerdings fehlte der Norweger schon beim Training am Dienstag. Stattdessen absolviert er bei den Schwarz-Gelben den Medizincheck.

Der 25-Jährige spielte seit 2018 bei den Köpenickern, feierte mit dem Hauptstadtclub den denkwürdigen Aufstieg in die Bundesliga 2019.

Vier Tage vor dem Pflichtspiel-Start gegen 1899 Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr) trifft der Abgang des Außenverteidigers die Eisernen hart. Weil auf dieser Position ohnehin kein Überangebot im Kader herrscht, wurde vergangene Woche erst Jerome Roussillon vom VfL Wolfsburg geholt.

Julian Ryerson hatte sich im Köpenicker Kader zu einem echten Leistungsträger gemausert. In der laufenden Saison kam er in 13 von 15 Bundesliga-Partien zum Einsatz und hatte sich ins Visier ausländischer Vereine gespielt. Brighton & Hove Albion hatte Interesse an einer Verpflichtung angemeldet, auch weil der Norweger dank einer Ausstiegsklausel von fünf Millionen Euro ein echtes Schnäppchen darstellte.

Warum schlägt der BVB jetzt zu?

Der Belgier Thomas Meunier fällt bei Borussia Dortmund aufgrund einer Muskelverletzung noch wochenlag aus. Die Alternativen im Kader sind überschaubar. Ryerson ist für die Mannschaft von Trainer Edin Terzic ein echter Glücksfall, weil er sowohl links, als auch rechts verteidigen kann.

Weil damit wieder eine Planstelle im Kader frei ist, dürfte auch der 1. FC Union Berlin noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden.