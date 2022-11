Union Berlin: Torwart Frederik Rönnow im WM-Kader

Erstmals in der Vereinsgeschichte der Unioner fährt ein Spieler mit zu einer Weltmeisterschaft. Frederik Rönnow hat es in den dänischen Kader geschafft.

Der Stammtorwart von Union Berlin Frederik Rönnow ist für sein Heimatland Dänemark für die anstehende Fußball-WM in Katar nominiert worden. Der dänische Fußballverband gab den 26-köpfigen Kader am Sonntagabend bekannt, wie die Bild berichtet. Er ist damit der erste WM-Teilnehmer in der Vereinsgeschichte von Union.

Neben Rönnow, der zuletzt von Verletzungen geplagt war, sind auch zwei weitere Profis aus der Bundesliga im Aufgebot: Yussuf Poulsen (28/ RBLeipzig) und Robert Skov (26/ TSG Hoffenheim). Dass Rönnow bei der WM zum Einsatz kommt, ist jedoch fraglich. Kasper Schmeichel ist die klare Nummer 1 in Dänemarks Tor. Rönnow wird mit Oliver Christensen von Hertha BSC auf der Bank Platz nehmen. Das erste Spiel bestreiten die die Dänen am 22. November gegen Tunesien.