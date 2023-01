Union: Bundestag soll Silvester-Krawalle aufarbeiten Die Angriffe auf Einsatzkräfte in Berlin und anderen deutschen Großstädten sollen nach dem Willen von CDU und CSU ein Nachspiel im Bundestag haben. dpa

Polizeibeamte stehen hinter explodierendem Feuerwerk in Berlin. dpa/TNN/Julius-Christian Schreiner

Berlin -Die Angriffe auf Einsatzkräfte in Berlin und anderen deutschen Großstädten sollen nach dem Willen der Union ein Nachspiel im Bundestag haben. Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, sagte der Düsseldorfer Rheinischen Post: „Wir brauchen eine zügige parlamentarische Aufarbeitung der Vorgänge in der Silvesternacht.“ Der Bundestag müsse sich damit in einer der ersten Sitzungswochen im neuen Jahr befassen. „Wir dürfen nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.“