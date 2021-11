Berlin - Die Berliner Polizei sichert das heutige Stadtderby zwischen dem 1. FC Union Berlin und Hertha BSC mit rund 1000 Einsatzkräften ab. „Die Stimmung ist bisher friedlich und entspannt. Keine Pyrotechnik, keine Auseinandersetzung um oder im Stadion.“ Die Fans genießen das Spiel. „Nur vor dem Stadion wurde eine blaue Fackel gezündet“, sagte Polizeisprecherin Anja Dierschke gegen 20 Uhr. Der Fokus der Polizei liegt auf den Zu- und Abstrom der Zuschauer. Dafür wurden beide Fanlager strikt voneinander getrennt, was vor dem Spiel reibungslos klappte. Die Union-Fans mussten in Köpenick aus der S-Bahn steigen, die Herthafans am S-Bahnhof Spindlersfeld, so Dierschke. Für die Sicherheit im Stadion ist der Verein zuständig.

Vor dem Spiel habe es in Köpenick keine größeren Auseinandersetzungen gegeben. Am Nachmittag seien jedoch Fans von Herthas Amateurmannschaft und Union Berlin in der Dunckerstraße in Prenzlauer Berg aneinandergeraten. Unmittelbar nach der Massenschlägerei überprüfte die Polizei 21 Männer und eine Frau. Gegen sie wird nun wegen Landfriedensbruch ermittelt.

Union Berlin für die Einhaltung der 2G-Regel zuständig

Wie die Morgenpost am Abend berichtet, beklagen Fans beider Teams, dass am Einlass nicht genügend die 2G-Regel kontrolliert wurde. Zum Stadtderby in der Alten Försterei haben Genesene und vollständig Geimpfte Zutritt. Dafür ist die Alte Försterei am Abend ausverkauft. Die Überprüfung der 2G-Regel übernimmt Union Berlin als Gastgeber

Bei der Hertha fehlt Stürmer Stevan Jovetic. Der Montenegriner war in der Vorwoche in seiner Heimat positiv auf das Coronavirus getestet worden. Max Kruse ist bei Union Berlin wieder dabei.

Zwischenstand: Nach 80 Minuten steht es 2:0 für Union Berlin. Die Tore schossen Taiwo Awoniyi und Christopher Trimmel.