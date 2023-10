Viele Fußballfans in der Hauptstadt freuen sich schon jetzt auf das Heimspiel vom 1. FC Union Berlin im Stadion An der Alten Försterei gegen den VfB Stuttgart am Samstag um 15.30 Uhr. Weniger erfreulich dürfte die Anreise für die Fans zum Stadion in Treptow-Köpenick sein. Wie die S-Bahn Berlin am Donnerstag mitteilt, ist die S-Bahnlinie S3 von Freitag, etwa 21.45 Uhr, bis Montag, etwa 1.30 Uhr, zwischen den Bahnhöfen Friedrichshagen und Karlshorst durchgehend unterbrochen. Der S-Bahnhof Köpenick wird also nicht angefahren.

Fans können die S-Bahn für den direkten Weg ins Stadion nicht nutzen, müssen die Busse des Schienenersatzverkehrs nehmen. Union richtet laut eigener Mitteilung aber zusätzliche Shuttle-Busse ein, um die Anreise zum Heimspiel zu erleichtern. Die Busse verkehren vor dem Spiel zwischen 12 Uhr und 15.30 Uhr und nach dem Spiel zwischen 17.15 Uhr und 19.30 Uhr im 6-Minuten-Takt und ohne Zwischenstopp zwischen S-Bahnhof Karlshorst und An der Wuhlheide.

1. FC Union Berlin richtet zusätzlich Shuttle-Busse zum Stadion ein

Der Einstieg erfolgt am S-Bahnhof Karlshorst in der Treskowallee (Richtung Schöneweide) hinter der Bahn-Überführung. Nach dem Spiel stehen die Shuttle-Busse an der temporär eingerichteten Haltestelle an der An der Wuhlheide / Straße zum FEZ zur Abfahrt in Richtung S-Bahnhof Karlshorst bereit.

Der Verein bittet, alternativ auf U-Bahn zu nehmen. Mit der U5 gelangen Fans zum Elsterwerdaer Platz. Von dort aus fahren die Buslinien X69 und 169 den Bahnhof Köpenick. Vom S-Bahnhof Mahlsdorf ist die Anreise mit der Tramlinie 62 möglich. Trotz der Widrigkeiten bittet der Verein, auf eine Anreise mit dem Auto zu verzichten. Die Zahl der Parkplätze ist begrenzt.

Grund für die Unterbrechung der S3 sind den Angaben der S-Bahn zufolge Bauarbeiten am S-Bahnhof Köpenick.