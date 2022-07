Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat im zweiten Testspiel der Sommervorbereitung Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg 4:1 (2:1) geschlagen. Die Treffer für die Gäste erzielten am Samstag vor 7955 Besuchern in der MDCC-Arena Andreas Voglsammer (1. Minute), Kevin Behrens (8.), Keita Endo (54.) und Tim Skarke (87.).

Die Magdeburger, die in Person von Baris Atik einen Elfmeter an den rechten Pfosten gesetzt hatten (32.), waren in der ersten Hälfte nach dem schnellen 0:2-Rückstand durchaus überlegen. Doch sie benötigten schon ein Eigentor von Paul Seguin, Sohn der Magdeburger Fußball-Legende Wolfgang Seguin, um zum zwischenzeitlichen Treffer zum 1:2 (33.) zu kommen.

Neuzugang Lennart Grill macht sein Debüt beim 1. FC Union Berlin

In den zweiten 45 Minuten, vor denen Union-Coach Urs Fischer komplett durchwechselte, agierte Union cleverer. Mit Torwart Lennart Grill, Verteidiger Danilho Doekhi, Mittelfeldmann Paul Seguin sowie den Offensivspielern Tim Skarke und Milos Pantovic kamen fünf Neuverpflichtungen zum Einsatz. Dabei erlebte Grill sein Debüt für die Hauptstädter.

📝 Der Spielbericht zum Testspielerfolg in Magdeburg ist da!#fcunion | #FCMFCU https://t.co/8SW15RgdDd — 1. FC Union Berlin (@fcunion) July 2, 2022

Angeschlagen mussten dagegen die Zugänge Janik Haberer und Jamie Leweling passen. Der erst am Donnerstag von den Young Boys Bern verpflichtete Angreifer Jordan Siebatcheu stand noch nicht im Kader.

Magdeburg ist schon ein Stück weiter in der Vorbereitung. Für die Elbestädter steht bereits am 16. Juli mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf der Zweitliga-Auftakt auf dem Programm. Auf Union wartet mit der DFB-Pokal-Partie beim Viertligisten Chemnitzer FC erst am 1. August die erste Pflichtspielaufgabe. Das nächste Testspiel bestreiten die Köpenicker am Mittwoch (18 Uhr) bei Eintracht Braunschweig, einem weiteren Aufsteiger in die 2. Bundesliga.