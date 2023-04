Union will anonyme Lebend-Organspenden auch in Deutschland ermöglichen

Bislang sind in Deutschland anonyme Lebend-Spenden nur für Nahestehende erlaubt. Die Union will das ändern und sogenannte „Crossover-Spenden“ ermöglichen.

Die Unionsfraktion hat sich für die Zulassung bislang verbotener anonymer Lebend-Organspenden ausgesprochen. „Bisher ist er nur möglich, dass man engen Angehörigen oder Personen, zu denen man eine persönlich Nähe nachweisen kann, ein Organ spenden kann“, sagte der CSU-Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger dem Fernsehsender Welt-TV am Mittwochabend. Dabei geht es vor allem um Nierenspenden. Die Unionsfraktion will dazu einen entsprechenden Antrag im Bundestag einbringen.

„Wir wollen ermöglichen, dass man zukünftig auch über Kreuz Organlebendspenden machen kann“, sagte Pilsinger. Künftig solle es demnach also auch möglich sein, dass eine Organspende zwischen Paaren stattfindet, die sich aufgrund von Blutgruppen- und Gewebeunverträglichkeiten sowie wegen Antikörperbildung nicht gegenseitig ein Organ spenden können und daher auf eine Organspende außerhalb ihres persönlichen Umfelds angewiesen sind.

Internationales Spender-Register soll möglichst viele Länder vernetzen

Von den zwei Paaren würde also jeweils einer ein Spenderorgan benötigen, woraufhin eine Spende der gesunden Partner an die bedürftigen anderen Partner erfolgen würde. Eine solche sogenannte „Crossover-“ oder „Über-Kreuz-Organspende“ soll nach Ansicht Pilsingers anonym sein.

Dafür brauche es ein staatlich geführtes Register, in dem möglichst viele Paare erfasst sind. „Um so mehr Menschen in diesem Register sind, um so mehr Matches gibt es“, sagte er. Deshalb sollte das Register mit möglichst vielen anderen Ländern vernetzt sein. Andere Länder wie Österreich, die Schweiz und Spanien erlauben diese Art Lebend-Organspende bereits.

Aktuell dürfen sich in Deutschland nur einander nahestehende Menschen im lebendigen Zustand ein Organ spenden. Das soll die Freiwilligkeit der Spenderentscheidung sicherstellen und Organhandel entgegenwirken.