Warburg-Affäre: Union will gegen Ablehnung von U-Ausschuss klagen

Der Geschäftsordnungsausschuss des Bundestages hat den Unionsantrag abgelehnt, einen Untersuchungsausschuss zur Steueraffäre um die Hamburger Warburg-Bank und die Rolle von Kanzler Olaf Scholz (SPD) zu empfehlen. Damit werde erstmals in der Geschichte des Parlaments „ein von einer einsetzungsberechtigten Minderheit beantragter Untersuchungsausschuss nicht eingesetzt“, erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, Patrick Schnieder (CDU), am Dienstag. Der Unionsvorsitzende Friedrich Merz kündigte im Falle einer Ablehnung den Gang zum Bundesverfassungsgericht an.

Die Union will in dem Untersuchungsausschuss die Rolle des früheren Hamburger Bürgermeisters Olaf Scholz im Skandal um die Warburg-Bank beleuchten. In der Affäre geht es um Rückzahlungen ungerechtfertigter Steuererstattungen. Im Fokus steht dabei insbesondere eine Forderung an die Warburg-Bank über 47 Millionen Euro. Hier verzichtete die Hamburger Steuerverwaltung 2016 auf eine Rückzahlung. Die Union vermutet dabei politische Einflussnahme und bezweifelt bisherige Angaben von Scholz zu seiner Rolle.

„Schade, dass sich FDP und Grüne zu Handlangern der SPD haben machen lassen und die Aufklärung der Steueraffäre Scholz-Warburg weiter behindern“, erklärte Schnieder. Die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses sei ein zentrales Minderheitenrecht. Bei den Verhandlungen über den Ausschuss sei die Ampel nur darauf bedacht gewesen, den Untersuchungsauftrag einzuschränken. „Offenbar hat der Bundeskanzler etwas zu verbergen“, folgerte der CDU-Politiker.

Warburg-Untersuchungsausschuss: Antrag der Union verfassungswidrig?

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Johannes Fechner, konterte am Dienstag vor Journalisten, der Antrag der Union sei aus Sicht der Koalition verfassungswidrig, weshalb diese dem geforderten Ausschussmandat nicht zustimmen könne. „Die Union will ganz überwiegend Hamburger Verwaltungshandeln untersuchen“, sagte Fechner. Untersuchungsausschüsse des Bundestags könnten aber nur Handeln des Bundes untersuchen.

Damit gibt sich die Union allerdings nicht zufrieden. Sie kündigte nun am Dienstag an, gegen die Blockade vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Nach der Ablehnung im Geschäftsordnungsausschuss des Bundestags würden CDU und CSU nun umgehend den Gang nach Karlsruhe vorbereiten, sagte Fraktionschef Merz. Die Klage werde „sofort“ eingereicht, wenn wie erwartet das Bundestagsplenum in dieser Woche gleichfalls gegen den Untersuchungsausschuss stimme.

Bis dahin hatte sich die Union über mögliche weitere Schritte eher bedeckt gehalten. Der SPD-Politiker Fechner hatte nach eigenen Angaben bereits mit einem Gang vor das Bundesverfassungsgericht gerechnet.

Die Unionsfraktion sehe keine andere Möglichkeit, weil die Regierungskoalition ihre Minderheitenrechte im Parlament einschränke, sagte Merz. Er sprach von einer „wirklich gravierenden Entscheidung“. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warf der Ampel-Koalition eine „bewusste Missachtung“ der Rechte der Opposition im Bundestag vor. Auch er sagte, hier könne es nur den Gang nach Karlsruhe geben.