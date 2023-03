UNO prangert „vampirhaften“ Umgang mit Wasserreserven in der Welt an

n New York beginnt am Mittwoch die dreitägige UN-Wasserkonferenz. Zu dem bis Freitag andauernden Treffen werden rund 6500 Teilnehmer erwartet, darunter 20 Staats- und Regierungschefs, dutzende Minister sowie hunderte Vertreter aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Deutschland wird von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) vertreten. Der Gipfel soll nach dem Willen von UN-Generalsekretär António Guterres ein ehrgeiziges Programm mit konkreten Handlungsvorschlägen erarbeiten.

Unmittelbar vor ihrer dreitägigen Wasserkonferenz hat die UNO den „vampirhaften“ Umgang mit Wasserreserven in der Welt angeprangert. Wasser sei die „Lebensgrundlage“ der Menschheit, heißt es in einem für die Konferenz erstellten Bericht. Diese sei aber durch „vampirhaften Überkonsum“ bedroht. Dem Bericht zufolge leben rund zehn Prozent der Weltbevölkerung in einem Land, in dem die Wasserversorgung schwierig ist.

Guterres: Lebensgrundlage der Menschheit wird ausgesaugt

Die Welt „geht blind einen gefährlichen Weg“, warnte UN-Generalsekretär António Guterres. „Nicht nachhaltige Wassernutzung, Verschmutzung und die unkontrollierte Erderwärmung saugen Tropfen für Tropfen die Lebensgrundlage der Menschheit aus.“

Bisher gibt es keinen internationalen Vertrag zu dem Thema und keine Wasser-Organisation der UNO. Nach Angaben der UNO leben 2,3 Milliarden Menschen heute in Ländern mit Wasserproblemen, teils von Dürre verursacht, teils von Überschwemmungen. Die letzte Wasserkonferenz ähnlicher Größe hatte im Jahr 1997 in Argentinien stattgefunden.