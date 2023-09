Slowenien hat eine Amnestie für Verstöße gegen die Corona-Beschränkungen während der Pandemie beschlossen. Dies sieht ein Gesetzentwurf vor, den das slowenische Parlament am Mittwoch verabschiedet hat, wie das europäische Nachrichtenportal Euractiv berichtet. Demnach werden Bußgelder, die aufgrund von Verstößen gegen Corona-Regeln verhängt wurden, zurückgezahlt. Das Gesetz zu Corona-Verstößen war später vom slowenischen Verfassungsgericht als verfassungswidrig eingestuft worden.

Laut Justizministerin Švarc Pipan soll der nun beschlossene Entwurf dafür sorgen, dass das Vertrauen der Menschen in die Rechtsstaatlichkeit wieder hergestellt werde. Dazu sagte sie am Freitag: „Ich bin zuversichtlich, dass der Staat mit der Verabschiedung des Gesetzes in gewisser Weise die moralische Verantwortung übernimmt und das Unrecht wiedergutmacht, das den Bürgern durch den Missbrauch des Strafrechts und verfassungswidrige und übermäßige Eingriffe in die Menschenrechte angetan wurde.“

Opposition kritisiert Beschluss: „Maßnahmen im Einklang mit WHO“

Die Oppositionsparteien, die in der Corona-Zeit an der Regierung waren, widersprechen Pipan. Ihrer Ansicht nach waren die Maßnahmen im Einklang mit Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie der Europäischen Union und dienten zum Schutz der Bevölkerung.

Aufgrund der Anti-Corona-Maßnahmen waren nach Regierungsangaben von März 2020 bis Mai 2022 mehr als 62.000 Ordnungswidrigkeitsverfahren in Slowenien festgestellt worden. Bei den Rückzahlungen geht es damit um Geldbußen von insgesamt 5,7 Millionen Euro.