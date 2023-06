„Unser Dorf hat Zukunft“: Zwei Dörfer in Finalrunde

Fredersdorf -Im bundesweiten Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ starten die brandenburgischen Ortschaften Fredersdorf und Neutrebbin in die Finalrunde. Die Bewertungskommission beginnt ihre deutschlandweite Tour am Montag in Fredersdorf (Landkreis Potsdam-Mittelmark), wie das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) mitteilte. Am Dienstag geht es in Neutrebbin weiter, das im Landkreis Märkisch-Oderland liegt. „Beide Dörfer leben starken Zusammenhalt und großes Engagement“, sagte Brandenburgs Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne) laut einer Mitteilung seines Ministeriums. „Dieser Leistung gebührt unsere Anerkennung.“

Bis Ende Juni stattet die Jury allen 22 nominierten Ortschaften einen Besuch ab. Mit dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ zeichnet das BMEL alle drei Jahre Ortschaften aus, die sich für ein attraktives Leben in ihrer Heimat einsetzen. Dabei spielen wirtschaftliche, soziale, kulturelle und ökologische Aspekte eine Rolle. Welche Dörfer Gold, Silber, Bronze sowie die Sonderpreise gewinnen, will das Bundesministerium am 30. Juni bekanntgeben.