„Unser Lied für Liverpool“ könnte von Tiktok kommen Seit Jahren landet Deutschland beim Eurovision Song Contest auf einem der hinteren Plätze. Jetzt soll über das soziale Netzwerk Tiktok ein Song nominiert wer... dpa

ARCHIV - Drei Länder weniger als dieses Jahr und so wenige wie seit 2014 nicht mehr nehmen am nächsten Eurovision Song Contest in Liverpool 2023 teil. Corinne Cumming/EBU/dpa

Hamburg -Es geht um „Unser Lied für Liverpool“: Für den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) wird erstmals einer der Acts über das soziale Netzwerk Tiktok nominiert. Das teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Mittwoch in Hamburg mit. Tiktok wendet sich mit seinen markanten Videos im Hochformat an eine sehr junge Zielgruppe. Aber auch über eurovision.de können sich Sängerinnen und Sänger sowie Bands mit ihren Liedern ab sofort per Video bewerben. „Pop oder Country, Electro oder R'n'B, Schlager oder Rock: den Musikstilen sind keine Grenzen gesetzt“, so der NDR.