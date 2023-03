„Unsere wunderbaren Jahre“ läuft weniger wunderbar Den Quoten-Sieg zur Primetime holte sich die ZDF-Quizshow „Da kommst du nie drauf!“. Erst dahinter schaffte es die zweite Staffel eines ARD-Sechsteilers. Der... dpa

Berlin -Die zweite Staffel der historischen Drama-Miniserie „Unsere wunderbaren Jahre“ hat erheblich Zuschauer verloren. Während am Samstag bei der ersten Folge noch mehr als 3 Millionen zuschauten, waren es am Mittwochabend für Episode 3 und 4 des in Doppelfolgen ausgestrahlten ARD-Sechsteilers im Ersten nur noch 2,57 Millionen (9,9 Prozent ab 20.15 Uhr) und 2,23 Millionen (8,9 Prozent ab 21.00 Uhr). Abschluss der Staffel soll am kommenden Mittwoch (22. März) sein.