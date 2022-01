Berlin - Verbraucherschützer haben eine Überprüfung aller in Deutschland verfügbaren Antigen-Schnell- und Selbsttests gefordert. Ihre Wirksamkeit müsse unabhängig bewertet werden, sagte der Gesundheitsmarktexperte der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Arne Weinberg, dem ARD-Hauptstadtstudio nach Angaben vom Sonntag. Zudem müssten Informationen zur Qualität einzelner Tests besser aufbereitet werden.

Bislang hat das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) nur einen Teil der Tests untersucht und die Erkenntnisse in einer Liste auf seiner Website veröffentlicht. „Die Untersuchungsergebnisse sind nicht so verständlich, dass der Verbraucher oder die Verbraucherin sofort sehen kann, was taugt der Test, den ich gerade in der Hand habe“, kritisierte Verbraucherschützer Weinberg.

Viele zugelassene Tests versagen bei selbst bei hoher Viruslast

Es sei zudem nicht nachvollziehbar, warum ein Test in der Bewertung des Instituts nicht durchfalle, wenn er zwar bei „sehr hoher Viruslast“ sicher anschlage, aber bei lediglich „hoher Viruslast“ nur schlecht funktioniere. „Es haben Tests diese Überprüfung bestanden, die bei sehr hoher Viruslast um die 100 Prozent haben, also sehr gut sind, bei hoher Viruslast aber unter zehn Prozent liegen.“ Solche Tests dürften dann trotzdem auch für Bürgertests eingesetzt werden, die der Staat bezahle, kritisierte Weinberg.

Die US-Arzneimittelbehörde (FDA) hatte Ende Dezember darauf verwiesen, dass Antigen-Schnelltests eine Corona-Infektion mit der Omikron-Variante nicht mehr so gut erkennen. Sie empfahl aber weiterhin die Verwendung.

Virologe Keppler: Große qualitative Unterschiede bei Schnelltests

Nicht nur wegen Omikron kritisierte auch der Münchner Virologe Oliver Keppler fehlende Verlässlichkeit. „Wir haben derzeit auf dem deutschen Markt etwa 600 verschiedene Antigen-Schnelltests.“ Viele davon seien bisher „nicht von unabhängigen Stellen oder Wissenschaftlern geprüft“ worden, sagte er der ARD für die Sendung „Bericht aus Berlin“ am Sonntagabend. Grundsätzlich gebe es große qualitative Unterschiede, „insofern ist die Aussagekraft der Selbst- und Schnelltests doch sehr eingeschränkt“.

Auch Keppler verlangte mehr Aufklärung und Transparenz zur Qualität von Schnelltests. „Wenn ein Mensch sich testet und ein negatives Ergebnis hat, geht er, denke ich, zurecht davon aus, dass ein in Deutschland verfügbarer Test auch ein vernünftiges Ergebnis liefert, auf das ich mich dann weitgehend verlassen kann“, sagte er. „Und das ist nicht gegeben.“