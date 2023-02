Unterkühlter Säugling wieder aus Berliner Klinik entlassen Der fünf Monate alte Junge, der am Mittwochmorgen zusammen mit seiner Großmutter in Berlin-Lichtenrade im Freien gefunden wurde, ist wieder aus der Klinik en... dpa

Berlin -Der fünf Monate alte Junge, der am Mittwochmorgen zusammen mit seiner Großmutter in Berlin-Lichtenrade im Freien gefunden wurde, ist wieder aus der Klinik entlassen worden. „Der Säugling hat sehr viel Glück gehabt“, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Das Kind ist demnach wieder wohlbehalten bei seiner Familie.