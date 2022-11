Trotz Kritik aus den eigenen Reihen will es der 76-Jährige noch einmal wissen. Auf seinem Luxusanwesen verkündete er: „Americas Comeback beginnt genau jetzt“.

Unterlagen eingereicht: Trump will wieder US-Präsident werden

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat offizielle Unterlagen für eine erneute Präsidentschaftskandidatur eingereicht. Das entsprechende Formular für die Präsidentschaftswahl 2024 wurde am Dienstag (Ortszeit) bei der US-Bundeswahlkommission eingereicht, wie auf der Website der Behörde zu sehen war.

Der 76-Jährige begann derweil am Abend in seinem Anwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida eine Rede, in der eine Verkündigung seiner Präsidentschaftsbewerbung erwartet wurde. „Americas Comeback beginnt genau jetzt“, sagte Trump zum Auftakt der Rede vor zahlreichen Anhängern.

Trump saß bereits von 2017 bis Anfang 2021 für vier Jahre im Weißen Haus in Washington. Die Wahl im November 2020 verlor er gegen Joe Biden.