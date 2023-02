Verschwundene Mails: Untersuchungsausschuss gegen NRW-Ministerpräsident Wüst

Die SPD und FDP in Nordrhein-Westfalen haben offenbar eine parlamentarische Untersuchung gegen den Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) begonnen. Recherchen von T-Online zufolge wollen beide Fraktionen dies in einer Pressekonferenz am Dienstag offiziell bekannt geben.

Konkret geht es bei der Affäre um die Sperrung der Rahmedetalbrücke der A45. Diese ist seit 2021 wegen Schäden am Tragwerk dauerhaft gesperrt. Die Sprengung war für vergangenes Jahr geplant, musste jedoch verschoben werden.

Wüst hatte im Wahlkampf seinen Vorgänger für die Versäumnisse verantwortlich gemacht. Doch die Verschiebung eines bereits geplanten Neubaus der Brücke fiel den Recherchen zufolge in Wüsts Amtszeit als Verkehrsminister. Die Schäden an der Brücke sind offenbar bereits seit 2015 bekannt.

E-Mails, die Wüst dahingehend belasten könnten, sind nach Angaben von T-Online gelöscht worden. Ein Untersuchungsausschuss soll nun die genauen Vorgänge um das Verkehrsdebakel um die Rahmedetalbrücke klären.