Unterwasserwälder: Kann Seetang den Klimawandel bekämpfen? 

Gewaltige Unterwasserwälder bedeckten die Küsten fast aller Kontinente. Die Pflanzen könnten als Puffer gegen die Klimakrise wirken und sogar den Welthunger abschwächen. Seetang und Seegras nehmen nämlich Kohlendioxid aus dem Meerwasser und der Atmosphäre auf – und sind essbar.

Die meisten Menschen verbinden mit die ozeanischen Grünpflanzen wohl mit Sushi-Röllchen. Doch einer wissenschaftlichen Analyse zufolge können Algen noch viel mehr – wenn es nicht einige Problem geben würde.

Besondere Fähigkeiten: Das können Seetang und Seegras

Die Meereswälder können laut einer Studie so viel Kohlenstoff speichern wie der Amazonas-Regenwald. Die Meeresökologin Dr. Karen Filbee-Dexter, die an der Studie mitwirkte, bezeichnete die Erkenntnisse in einem Artikel der britischen Tageszeitung The Guardian als einen „großen Schritt nach vorn“, um die mögliche Rolle der Algen bei der Abschwächung des Klimawandels zu verstehen.

Zudem könnten Algen als proteinreiche Nahrungsquelle eingesetzt werden, sowohl für Menschen als auch für Tiere. Der Rohstoff könnte sogar in rauen Mengen geerntet werden, da es sich bei Seetang um eine der am schnellsten wachsenden Pflanzen der Erde handelt. Wie The Guardian weiter berichtet, untersuchten die Wissenschaftler Hunderte von Einzelstudien aus der ganzen Welt, in denen das Wachstum von Algen durch Taucher gemessen worden war. „Wir fanden heraus, dass Meereswälder produktiver sind als viele intensiv genutzte Nutzpflanzen wie Weizen, Reis und Mais“, erklärten die Autoren.

Seetang-Bestand geht weiter zurück

Doch so ganz wird das Potential der Pflanzen wohl noch nicht ausgeschöpft. „Obwohl es Belege dafür gibt, dass Seetang schon vor 14.500 Jahren als Nahrungsmittel verzehrt wurde, war er für große Teile der Weltbevölkerung kein Bestandteil der Ernährung“, sagt die Meeresbiologin Amanda Swinimer, die mit ihrem Unternehmen Dakini Tidal Wilds seit Jahrzehnten Seetang erntet.

Eine großangelegte Anpflanzung könnte zudem laut einer weiteren aktuellen Untersuchung maritime Ökosysteme effizient wiederherstellen. Diese Unterwasserwälder sind jedoch auch zahlreichen Bedrohungen ausgesetzt. Darunter unter anderem steigende Meerestemperaturen, Verschmutzung und invasive Arten. Dadurch wird der Wachstum massiv eingeschränkt. Entlang der nordkalifornischen Küste ist der Seetangbestand in den letzten Jahren um mehr als 95 Prozent zurückgegangen, erklärt Swinimer.