Berlin - Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) nehmen am Samstag, dem 30. Oktober 2021, die neue Straßenbahnstrecke in Adlershof in Betrieb. Das teilte die BVG am Freitag mit. Die ersten Züge sollen demnach nach der Eröffnung der Strecke am Samstagnachmittag fahren, ab etwa 14 Uhr.

Von 11 bis 17 Uhr öffnet am 30. September außerdem der Betriebshof Köpenick seine Tore für Besucher. Unter dem Motto „Unterwegs auf der Zeitschiene“ soll an dem Tag hinter die Kulissen und in die Zukunft des Straßenbahnbetriebs geblickt werden. Unter anderem soll der Öffentlichkeit erstmals ein überlebensgroßes Modell der neuen Fahrzeug-Generation präsentiert werden. Auch Straßenbahn-Nostalgiker kommen auf ihre Kosten: Die alten Tatra-Bahnen, mittlerweile nicht mehr in Betrieb, werden für die Abschiedsfahrt noch mal aus der Wagenhalle geholt. Gegen 13.30 Uhr befahren sie mit vorher angemeldeten Besuchern die neue Adlershof-Strecke. Für Besucher, die sich nicht im Voraus registriert haben, besteht die Möglichkeit, mit der „Holzklasse“ in die Köpenicker Altstadt zu fahren.



Die Ticketpreise für die Fahrten liegen laut BVG bei 8 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder. Hingegen ist der Zutritt zum Festgelände kostenfrei. Für die Tatra-Fahrten (Kennwort: Rundfahrt) müssen Interessierte sich vorher online anmelden.