Wegen seltener Krankheit: Céline Dion sagt Berlin-Konzert für 2024 ab

Céline Dion wird oft durch den Kakao gezogen. Die musikalische Anerkennung bleibt ihr zumeist versagt: Jüngst erst, in der Musikzeitschrift Rolling Stone, tauchte sie nicht mal in der Liste der 100 besten Sängerinnen und Sänger auf. Ihre Liebesballade „My Heart Will Go On“ für den „Titanic“-Soundtrack ist wohl einer der am öftesten für parodistische Zwecke eingesetzten Songs aller Zeiten.

Wer Céline Dion mal live erlebt hat (etwa im Juli 2017 in der Berliner Benz-Arena), weiß aber auch: Sie ist eine tolle Entertainerin. Sie hat eine fantastische Band. Und, man würde es vielleicht nicht vermuten: Sie ist ausgesprochen witzig! Spätestens seit ihren Las-Vegas-Shows hat sie sogar gewisse Stand-up-Comedian-Qualitäten. Sie nimmt sich selbst gar nicht so bierernst, wie viele wohl vermuten würden.

2017 demonstrierte sie das in der Mercedes-Benz-Arena, als sie für eine halbe Minute sich selbst im hohen Alter spielte, buckelig, mit krächzender Stimme immer noch „My Heart Will Go On“ raushauend (einen Song, den sie, nebenbei bemerkt, ursprünglich niemals singen wollte).

Was 2017 witzig wirkte, bekommt inzwischen leider einen tragischen Beigeschmack: Nachdem Céline Dion mehrfach wegen Krankheit Konzerte ihrer „Courage World Tour“, auch das in Berlin, verschieben musste, hat sie die Tour nun sogar ganz abgesagt. Auch den geplanten Berlin-Auftritt am 21. März 2024 in der Mercedes-Benz-Arena. „Während sich die Welt von der Pandemie erholt hat, wird die Künstlerin weiterhin wegen einer seltenen Krankheit behandelt, die sie an Auftritten hindert“, meldet der Veranstalter. „Celine Dion arbeitet nach wie vor hart an ihrer Genesung, ist aber derzeit nicht in der Lage, sich adäquat auf den Rest der Tournee vorzubereiten.“

Um welche Krankheit handelt es sich eigentlich? Céline Dion leidet, wie sie selbst öffentlich gemacht hat, am Stiff-Person-Syndrom, einer Krankheit, die schwere und anhaltende Muskelkrämpfe verursacht und sie an Auftritten hindert. Die Sängerin wird weiterhin von ihrem medizinischen Team betreut und behandelt.

Gibt es Hoffnung für die Zukunft? Céline Dion selbst jedenfalls streut Optimismus: „Ich möchte, dass ihr alle wisst, dass ich nicht aufgeben werde ... und ich kann es kaum erwarten, euch wiederzusehen.“ Und auch der Veranstalter hat Hoffnung, dass Dion in Zukunft all die geplanten Tourstädte in Europa besuchen können wird, „um für ihre fantastischen Fans aufzutreten, aber dieser Zeitpunkt ist einfach noch nicht gekommen“.