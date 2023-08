Unwetter: 30 Zentimeter Hagel in Reutlingen – Schneepflüge rücken an

In Reutlingen in Baden-Württemberg hat ein heftiges Gewitter mit Hagel dafür gesorgt, dass mitten im Sommer Schneepflüge im Einsatz waren. Nach Angaben der Stadt Reutlingen und der örtlichen Feuerwehr fegte „ein lokal begrenztes Unwetter mit Hagel und Starkregen“ am Freitagnachmittag über die Reutlinger Innenstadt. Fotos zeigten eine mehrere Zentimeter hohe weiße Hagelschicht auf den Straßen.

„Laub und 30 Zentimeter hoher Hagel setzten die Abflussschächte zu und Wasser strömte in Tiefgaragen, Keller und Wohngebäude“, erklärte die Stadt im Onlinedienst Twitter, der in „X“ umbenannt wurde. Die Technischen Betriebsdienste rückten demnach mit Schneepflügen an, um die Straßen freizuräumen. Nach Angaben der Stadt waren etwa 250 Berufsfeuerwehrleute sowie alle Abteilungen der Freiwilligen an rund 100 Einsätzen beteiligt.

War ein Volltreffer mit Hagelgewitter:https://t.co/aRQh6SshNG



Wenn es dazu recht langsam zieht und der Hagel zusammengeschwemmt wird, siehts so aus. Kommt vor. /FR https://t.co/o0Y4JWrOzV — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) August 4, 2023

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Pegel der Echaz sei angestiegen und kurzfristig im Stadtteil Betzingen über die Ufer getreten, ohne größere Schäden zu hinterlassen, hieß es weiter. Die Stadt rief ihre Einwohner auf, Keller und Tiefgaragen zu meiden und auf unnötige Autofahrten zu verzichten.

70 Häuser im Süden Österreichs nach Starkregen evakuiert

Im Süden Österreichs sind unterdessen 70 Häuser im Bundesland Kärnten wegen Überschwemmungen evakuiert worden. Wie die Nachrichtenagentur APA berichtete, drohte in der rund 50 Kilometer östlich von Klagenfurt gelegenen Gemeinde Sankt Paul am Freitag ein Rücklaufbecken überzulaufen. Obwohl die Behörden dort am Nachmittag einen mobilen Hochwasserschutz aufgebaut hatten, wurden die Bewohner von Häusern in Sankt Paul schließlich aufgefordert, ihre wichtigsten Dinge zusammenzupacken und die Häuser zu verlassen.

Österreich, Gnas: Diese Luftaufnahme zeigt ein überflutetes Wohngebiet. Unbekannt/FEUERWEHR GNAS/dpa

Auch im südlich von Klagenfurt gelegenen Ferlach wurde die Evakuierung mehrerer Häuser angeordnet, der Kärntner Ort Bad Eisenkappel war APA zufolge am Freitagabend von der Außenwelt abgeschnitten. Insbesondere im Süden Kärntens waren demnach seit Donnerstagmittag örtlich bis zu 200 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen – so viel wie üblicherweise in einem ganzen Monat. In der Nacht auf Samstag wurde APA zufolge mit weiteren Niederschlägen von bis zu 100 Litern pro Quadratmetern gerechnet.

Der österreichische Bundespräsident Alexander van der Bellen forderte die betroffene Bevölkerung zu erhöhter Vorsicht und Rücksichtnahme auf. „Passen Sie weiterhin gut aufeinander auf“, schrieb Van der Bellen am Freitagabend auf Twitter (X). Van der Bellen und Bundeskanzler Karl Nehammer bedankten sich zudem bei den im Unwettergebiet tätigen Einsatzkräften.

Unwetter in Slowenien: Tote bei Erdrutsch

Folgenschwere Unwetter trafen am Freitag auch das benachbarte Slowenien. Bei Überschwemmungen und Erdrutschen starben binnen 24 Stunden im Nordosten und im Zentrum des Landes Polizeiangaben zufolge drei Menschen. In der Hauptstadt Ljubljana und in den Städten Maribor und Celje ertönten am Freitag Sirenen, nachdem die Umweltbehörde wegen heftiger Regenfälle, die in der Nacht einsetzten, die höchste Alarmstufe rot ausgerufen hatte.

Umfrage: Fast zwei Drittel haben Angst vor Extremwetter

Extreme Wetterereignisse sind in Deutschland immer häufiger. Einer Umfrage zufolge haben knapp zwei Drittel der Erwachsenen hierzulande (61 Prozent) Angst vor Ereignissen wie Fluten, Tornados, Waldbränden oder extremer Hitze in Deutschland. Die Organisation Campact hat die Umfrage beim Meinungsforschungsinstitut Yougov in Auftrag gegeben.

42 Prozent fürchten demnach, dass sie selbst von Extremwetterereignissen in Zukunft betroffen sein könnten. 2 Prozent gaben demnach an, sogar schon betroffen gewesen zu sein.

Über die Hälfte der Befragten (56 Prozent) sagt laut Umfrage, dass die Bundesregierung klimapolitisch zu wenig tue, um die Menschen in Deutschland vor Extremwetter zu schützen. 30 Prozent glauben, dass der Schutz ausreichend sei.