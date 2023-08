Unwetter auf Mallorca: Deutsche Urlauberin von Welle erfasst und gestorben

Eine deutsche Urlauberin ist beim Baden auf Mallorca ums Leben gekommen. Sie sei von einer großen Welle erfasst worden und gestorben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die 25-Jährige sei mit ihrem Freund am Montag bei orkanartigem Sturm in der beliebten, felsigen Bucht von Sa Calobra im Nordwesten der Insel schwimmen gegangen, berichteten lokale Medien übereinstimmend. Die 25-Jährige habe es auch wegen der starken Strömung nicht geschafft, zum Ufer zurückzukehren.

Die Seenotrettung habe die schon bewusstlose Frau zwar noch mit einem Hubschrauber aus dem Meer bergen und in ein Krankenhaus fliegen können. Dort sei jedoch ihr Tod festgestellt worden. Ihr Freund habe es geschafft, sich an einer Klippe festklammern. Er wurde ebenfalls mit einem Hubschrauber geborgen und erlitt Schürfwunden.

Mallorca-Unwetter: Hoher Wellengang an der Küste

Die Polizei nahm Ermittlungen auf, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Zur Unfallzeit hatte der spanische Wetterdienst Aemet die Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs an der Küste ausgegeben. Rettungsschwimmer gibt es an dem steinigen Strand zwischen steilen Felsenklippen von Sa Calobra nicht.

Vergangene Woche waren bereits zwei Urlauberinnen aus Deutschland und eine aus Frankreich beim Baden auf Mallorca ums Leben gekommen. In allen drei Fällen gingen die Behörden von einem Herzstillstand aus.