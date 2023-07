Starker Regen und orkanartige Windböen haben am frühen Montagabend in Berlin für Ampelausfälle, umgestürzte Bäume, überflutete Straßen und überschwemmte Keller gesorgt. Um 19.30 Uhr rief die Feuerwehr den „Ausnahmezustand Wetter“ aus, sagte ein Sprecher der Berliner Zeitung. Über den Abend verteilt gingen mehr als 310 Notrufe bei der Berliner Feuerwehr ein. „Wir haben davon noch nicht alles geschafft“, sagte ein Sprecher gegen 21.30 Uhr.

In den meisten Fällen handelte es sich um wetterbedingte Einsätze im Zusammenhang mit abgeknickten oder umgestürzten Bäumen. In Marienfelde wurden Teile vom Dach einer Lagerhalle weggeweht, in Prenzlauer Berg stürzten Teile eines Baums auf die Oberleitung der Straßenbahn. Einige Freiwillige Feuerwehren wurden als Unterstützung dazugerufen, so der Sprecher.

Derzeit befinden wir uns im #Ausnahmezustand_Wetter. Mehrere #Freiwillige_Feuerwehren wurden in den Dienst gerufen. Die Einsatzbewältigung erfolgt nach Prioritäten.

Wichtige Verhaltensweisen bei einem Unwetter finden Sie hier:https://t.co/Io3NK3yT2L — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 24, 2023

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Viele Straßen wurden überflutet, was teilweise zu Einschränkungen im Verkehr führte. Die größte Gefahr ging laut Feuerwehr von Bäumen und Ästen aus, die bei Orkanböen im gesamten Stadtgebiet herunterfielen. Teilweise wurden ganze Bäume entwurzelt, wie im Volkspark Friedrichshain.

🇩🇪 [ ALLEMAGNE ]



Berlin en ce moment ⛈⛈



(24/07/23 📹 Lukas Maderner)pic.twitter.com/Z4XfLKAHlP — Alexandre (@alex_le_bars) July 24, 2023

Aufgrund der Vielzahl der Einsätze schauten sich Feuerwehrleute erst die Schäden vor Ort an. „Dann haben wir je nach Priorität versucht, alle Einsätze abzuarbeiten“, sagte der Feuerwehrsprecher der Berliner Zeitung mit. Unklar war zunächst, wie schlimm die Schäden sind und ob Personen schwer verletzt wurden. Videos von Twitter-Nutzerinnen und -Nutzern zeigen, dass in einigen Teilen der Hauptstadt auch Hagel herunterkam.

Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin auf Twitter mitteilte, fielen an einigen Kreuzungen die Ampeln aus.

Aufgrund des #Unwetters sind in Berlin schon viele Ampeln ausgefallen:

- Tempelhofer Damm Höhe A100

- Innsbrucker Platz/Hauptstr.

- Seegefelder Str./Nauener Str.

- Schwedenstr./Exerzierstr.

- Schloßstr./Albrechtstr.

- Invalidenstr./Friedrich-List-Ufer — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) July 24, 2023

Die Berliner S-Bahn meldete, dass der Zugverkehr auf mehreren Linien unterbrochen war: Betroffen waren unter anderem die S2 zwischen Blankenburg und Gesundbrunnen/Nordbahnhof, die S5 zwischen Hoppegarten und Fredersdorf und die Linien S41, S42 und S8 zwischen Pankow/Gesundbrunnen und Greifswalder Straße. Bei der S9 und S45 fuhr zeitweise nichts zwischen Adlershof und Altglienicke. Die S3 verkehrt nur im 20-Minuten-Takt, die S85 nicht, hieß es weiter.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte kurz zuvor eine Unwetterwarnung für Berlin und Brandenburg herausgegeben. Mancherorts hat der kräftige Wind dicke Äste abknicken lassen, Straßen standen unter Wasser. Insbesondere im Norden der Hauptstadt sei es zu orkanartigen Böen gekommen.