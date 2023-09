Ein neues Geschäftsmodell auf Mallorca sorgt gerade für mächtig Gesprächsstoff auf der beliebten Urlaubsinsel. Wie die Mallorca Zeitung berichtet, bietet ein Hotel in Alcúdia auf seiner Website ab sofort Wohnungen in seiner Ferienanlage ab 249.000 Euro zum Kauf an. Das Angebot habe dem Bericht zufolge aber einen Haken. Es handele sich dabei um eine Art Timesharing-Modell, heißt es. Die Besitzer können die meiste Zeit lang ihr neues Domizil gar nicht nutzen. Also alles nur Abzocke?

Wie aus dem Artikel hervorgeht, können interessierte Investoren ihre gekaufte Wohnung nur zwei Monate im Jahr selbst nutzen. Die restliche Zeit des Jahres könnte oder müsste die Unterkunft dann für touristische Zwecke vermietet werden. Angeboten werden Appartements in der Größe von 30 und 60 Quadratmetern.

Apartments auf Mallorca: Projekt verstößt gegen das Tourismusgesetz

Das Konzept ist juristisch aber nicht richtig durchdacht beziehungsweise illegal, wie die spanischsprachige Zeitung Ultima Hora berichtet. Denn ein solches Geschäftsmodell verstoße gegen das auf den Balearen geltende Tourismusgesetz, heißt es weiter. Außerdem gebe es wohl auch baurechtliche Probleme, sodass einige Teile der Urlaubsanlage erst mal abgerissen werden müssten.

Bei einigen Politikern und Tourismusbeauftragten kommt die Idee gar nicht gut. Die Bürgermeisterin von Alcúdia sagte der Mallorca Zeitung: „Ich bin sprachlos, denn wer zahlt mehr als 200.000 Euro, um zwei Monate in einem Hotel zu leben?“ Die Bürgermeisterin habe den Eigentümern des Hotels bereits erklärt, dass ihr Projekt gegen geltendes Recht verstoße. Es kam zudem heraus, dass das Projekt weder bei der Gemeinde von Alcúdia angemeldet noch bei der zuständigen Tourismusbehörde vorgestellt wurde. Deshalb habe der ehemalige Generaldirektor für Tourismus des Inselrats, Joan Gaspar Vallori, vor dem neuen Projekt gewarnt.