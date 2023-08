Monsun auf Urlaubsinsel Phuket: Vier Urlauber innerhalb von fünf Tagen ertrunken

Innerhalb von fünf Tagen sind vier Touristen im Meer vor der beliebten thailändischen Urlaubsinsel Phuket ertrunken. Am Dienstagabend gerieten zwei Urlauber aus Indien ab bekannten Karon Beach bei hohem Wellengang in starke Strömungen, berichtete die Zeitung Bangkok Post am Mittwoch unter Berufung auf die Polizei. Trotz Schwimmverbot seien die Urlauber baden gegangen. Ein dritter Mann habe gerettet werden können.

Am Sonntag war ein thailändischer Tourist beim Schwimmen am Surin Beach ertrunken, am Freitag ein senegalesischer Urlauber am Freedom Beach. In Thailand herrscht Regenzeit. Speziell in der Andamanensee, in der Phuket liegt, geht der Monsun häufig mit schweren Wellen einher. Oft unterschätzen Urlauber die Gefahren. Phuket ist die größte Insel des Landes und auch bei Touristen aus Deutschland sehr beliebt.

Ein weiterer beliebter Strand Thailands, bekannt aus dem Film The „Beach“, wird wegen der Regenzeit ganz geschlossen. Maya Bay auf dem thailändischen Traum-Archipel Ko Phi Phi ist ein Touristen-Hotspot, doch vom 1. August bis 30. September werden keine Besucher zugelassen, damit sich die Natur erholen kann.