Urlauber nach Balkonsturz auf Mallorca gestorben Ein Mann aus Österreich ist nach einem Sturz aus dem dritten Stock seinen Verletzungen erlegen. Fast jedes Jahr kommt es auf Mallorca zu tödlichen Balkonstür... dpa

Palma -Ein Urlauber aus Österreich ist auf Mallorca zwei Tage nach einem Sturz vom Hotelbalkon gestorben. Der circa 50 Jahre alte Mann sei am Samstag in einem Krankenhaus in Palma seinen Verletzungen erlegen, berichteten Medien unter Berufung auf die Behörden der spanischen Mittelmeerinsel. Die mallorquinische Polizei teilte unterdessen mit, sie schließe ein Fremdeinwirken aus.