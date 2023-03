Nach Null-Covid-Strategie: China öffnet Grenzen wieder für Touristen

Nach dem Ende der strengen und international teils heftig kritisierten Corona-Maßnahmen hat China seine Grenzen wieder vollständig für Besucher geöffnet. Wie das Außenministerium in Peking am Dienstag mitteilte, sollen ab Mittwoch wieder alle Arten von Visa für Ausländer ausgestellt werden.

China hatte seine Grenzen nach drei Jahren strenger Pandemie-Maßnahmen Anfang Januar wieder geöffnet –zunächst aber vorrangig für Geschäftsreisende und Familienbesuche. Nun können auch Touristen wieder regulär in die Volksrepublik reisen. Auch die visafreie Einreise in einige Regionen Chinas soll wieder in Kraft treten. Langzeitvisa, die vor der Grenzschließung am 28. März 2020 ausgestellt wurden, können laut Mitteilung wieder genutzt werden.