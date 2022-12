Ursachenforschung nach tödlichem Unfall mit Bus Ein Berliner Linienbus erfasst gleich zwei Fußgänger, eine Jugendliche stirbt. Noch ist offen, warum es zu dem folgenreichen Unfall kam. Diskutiert werden dü... dpa

Feuerwehrkräfte sind im Einsatz nach einem Verkehrsunfall mit einem BVG-Bus. Dominik Totaro/dpa

Berlin -Nach dem tödlichen Unfall mit einem Doppeldecker-Bus in Berlin am Samstagabend läuft die Suche nach der Ursache. Zunächst war noch offen, warum ein Doppeldecker-Bus in Berlin-Lankwitz zwei Jugendliche erfasste. Fachleute der Polizei befragten dazu an der Unfallstelle Zeugen und sicherten Spuren.