Das Wichtigste zu den Lecks in Nord Stream 1 und Nord Stream 2 In den beiden Gasleitungen von Russland nach Deutschland wurden - nach einem ersten Druckabfall in der Nacht auf Montag - insgesamt drei Lecks entdeckt

Die Ursache wurde noch nicht festgestellt.

Sabotage wird auch seitens der Bundesregierung nicht ausgeschlossen.

Die EU ist von einem Sabotageakt überzeugt und hat mit Gegenmaßnahmen gedroht .

Behörden wiesen darauf hin, dass die Vorfälle keine Auswirkung auf die Gasversorgung hätten.

Mittwoch, 28. September

EU-Kommission stellt neue Russland-Sanktionen vor

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Chefdiplomat Josep Borrell haben am Mittwoch einen Vorschlag für ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland vorgestellt. Das Paket enthalte unter anderem die Rechtsgrundlage für einen Preisdeckel für Ölimporte aus Russland sowie weitere Importbeschränkungen im Wert von sieben Milliarden Euro, kündigte die Kommissionschefin bei ihrer Rede in Brüssel an. Auch ein Verbot für EU-Bürger, Sitze in Führungsgremien russischer Staatsunternehmen einzunehmen, sei geplant. Dies war insbesondere im Hinblick auf Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) gefordert worden, der lange Aufsichtsratschef des russischen Ölkonzerns Rosneft gewesen war.

Hauptgrund der bereits im Vorfeld angekündigten Sanktionen war vor allem die russische Invasion in der Ukraine, sowie die vor kurzem durchgeführten Scheinreferenden in prorussisch besetzten Gebieten im Osten des Landes. „Russland hat die Invasion in der Ukraine auf ein neues Level gebracht“, sagte von der Leyen. Man sei „entschlossen, den Kreml den Preis für diese weitere Eskalation zahlen zu lassen“. Bevor die neuen Sanktionen gegen Russland in Kraft treten können, müssen die EU-Staaten noch über den Vorschlag beraten und einstimmig darüber entscheiden.

Regierungskreise: Nord-Stream-Leitungen „für immer zerstört“

Die nach einem mutmaßlichen Sabotageakt beschädigten Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 könnten schon bald für immer unbrauchbar sein, wie der Tagesspiegel unter Berufung auf Regierungskreise berichtet. Zuvor hatte die Betreiberfirma Nord Stream AG noch eine Reparatur der beiden Nord-Stream-1-Röhren nicht ausgeschlossen. Würde dies nicht schnellsten passieren, so heiße aus Regierungskreisen, könnte der Einlauf einer großen Menge Salzwasser zum Korrodieren der Pipelines führen. Damit wären die insgesamt drei Stränge der durch die Ostsee verlaufenden Gas-Leitungen „für immer zerstört“.

Nord-Stream-1-Betreiber schließt Reparatur von Pipeline nicht aus

Der Betreiber der Pipeline Nord Stream 1 schließt eine Reparatur des beschädigten Doppelstrangs nicht aus. Es gebe Erfahrungen und Anbieter für solche Arbeiten, sagte ein Sprecher der Nord Stream AG am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Bevor ein Vorgehen festgelegt werden könne, müssten allerdings die Schäden begutachtet werden. Es gebe bisher keine Bilder der eigentlichen Lecks. Man wolle die Schäden so schnell wie möglich inspizieren, dass setze aber voraus, dass die Behören die verhängten Sperrzonen aufhöben. Zu möglichen Kosten und wer diese übernehme, wollte der Sprecher keine Angaben machen. Zunächst müssten die Schäden und Möglichkeiten der Reparatur festgestellt werden.

Sprecher von Nord Stream 2 AG: Beispielloser „Riesenriss“

Der Nord Stream 2 AG sind die genauen Schäden an ihrer weitgehend parallel verlaufenden Pipeline nach eigenen Angaben noch unbekannt. Es könne „kein Mensch momentan seriös sagen, wie es da unten aussieht“ und welche technischen Möglichkeiten es nun gebe, sagte Sprecher Ulrich Lissek. Das Ausmaß könne man nur anhand der umfangreichen Blasenbildung einschätzen. „Die strukturelle Integrität der Pipeline muss massiv beschädigt sein.“ Er sprach von einem möglichen „Riesenriss“. Der Sprecher der Nord Stream AG sagte, es sei „beispiellos“, dass innerhalb kurzer Zeit derartige Schäden an mehreren Leitungen eingetreten seien.

Für die Nord Stream 2 AG dürften etwaige Erkundungen oder gar Reparaturen auch deshalb schwierig werden, weil das Unternehmen seit Anfang des Jahres unter US-Sanktionen steht, die Geschäfte mit dem Unternehmen mit Sitz in der Schweiz unmöglich machen.

Nach Angabe der Betreiber der Schwesterpipeline Nord Stream 1 will man zuerst mit unbemannten Unterwasserfahrzeugen, die von Schiffen aus gesteuert werden, die Schäden erkunden. Ähnliche Geräte kämen auch bei regelmäßigen Inspektionen zum Einsatz.

Umweltschützer warnen vor Klimaschäden durch Gas-Lecks

Angesichts der großen Gasmenge, die bereits durch die am Montag entdeckten Lecks in den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 ausgetreten ist, rechnen Umweltschützer mit langfristigen Folgen für das Klima. Laut Berechnungen der Umweltorganisation Greenpeace hätten sich in beiden Pipelines jeweils 155 Millionen Kubikmeter Gasgemisch befunden. Dies entspreche etwa 30 Millionen Tonnen CO2, die nun in die Atmosphäre gelangt seien - mehr als das gesamte Land Dänemark im Jahr 2020 ausgestoßen hatte.

Wer meint, Klimaaktivist:innen seien Gefahren für sichere und intakte Gesellschaften, der wird es schwer haben, die eigentlichen Gefahren zu erkennen - bevor es zu spät ist. #NordStream2 pic.twitter.com/GCRgVOTR2S — Luisa Neubauer (@Luisamneubauer) September 28, 2022

Verheerend seien die Nord-Stream-Lecks auch deshalb, weil das von Russland gelieferte Erdgas zu einem Großteil aus Methan bestehe, das gut 84-mal klimaschädlicher sei, als Kohlenstoff­dioxid. „Sobald das gasförmige Methan über die Meeresoberfläche in die Atmosphäre aufsteigt, trägt es massiv zum Treibhauseffekt bei“, sagte Sascha Müller-Kraenner, Bundeschef der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Auch die bekannte Umweltschützerin Luisa Neubauer äußerte sich zu den Gaslecks. „Wer meint, Klimaaktivist:innen seien Gefahren für sichere und intakte Gesellschaften, der wird es schwer haben, die eigentlichen Gefahren zu erkennen – bevor es zu spät ist“, twitterte Neubauer am Mittwoch.

Kreml weist Verantwortung für Nord-Stream-Lecks zurück

Der Kreml hat Vorwürfe einer angeblichen Verantwortung Russlands für die Lecks an den Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 als „dumm und absurd“ zurückgewiesen. „Es ist ziemlich vorhersehbar und vorhersehbar dumm und absurd, solche Annahmen zu treffen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch nach Angaben der Agentur Interfax. In der Ukraine gab es Vorwürfe, Russland habe die Pipelines gezielt sabotiert, um die Energiekrise in Europa zu verschärfen und Panik vor dem Winter auszulösen.

Christine Lambrecht: Deutsche Marine beteiligt sich an Aufklärung von Schäden an Nord-Stream-Pipelines

Die Deutsche Marine will sich an der Suche nach den Ursachen der Schäden an den Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee beteiligen. Sie stehe dazu im Kontakt mit ihrem dänischen Amtskollegen „und unsere Marine wird sich mit ihrer Expertise bei der Aufklärung einbringen“, erklärte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Mittwoch in Berlin.

„Die Umstände dieses beunruhigenden Ereignisses müssen nun schnell geklärt und die Verantwortlichen identifiziert werden“, verlangte Lambrecht weiter. „Der mutmaßliche Sabotageakt an den Ostsee-Pipelines führt uns erneut vor Augen, dass wir auf kritische Infrastruktur angewiesen sind - auch unter Wasser“, erklärte die Ministerin. Die Beschädigung der Pipelines zeige uns auch, wie wichtig eine starke Marine innerhalb einer leistungsfähigen Bundeswehr für die Sicherheit unseres Landes und die unserer Verbündeten sei, betonte Lambrecht. Daher werde die Bundesregierung die Modernisierung der Deutschen Marine „als Teil einer starken Gemeinschaft von Ostseeanrainern“ vorantreiben.

Die Ministerin verwies auf die geplante Beschaffung von Seefernaufklärern, Fregatten der Klasse 126, neuen Marinehubschraubern und den Bau neuer U-Boote. Hinzu kämen weitere Einheiten wie Korvetten und Flottendienstboote sowie und nicht zuletzt mit der Erwerb der MV-Werften.

Die Linke: Bundesregierung soll internationale Untersuchung unterstützen

Die Linksfraktion verlangte eine internationale Untersuchung der Vorfälle. „Es braucht dringend Aufklärung darüber, ob terroristische Anschläge die Lecks in den Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee verursacht haben“, erklärte die Linken-Außenpolitikerin Sevim Dagdelen. Die Bundesregierung solle dazu „eine unabhängige internationale Untersuchung unter Leitung der Vereinten Nationen unterstützen“.

Dagdelen wandte sich zudem in diesem Zusammenhang gegen eine „unkritische Verbreitung indizienloser Schuldzuweisungen“. Sollte es sich jedoch „um einen terroristischen Angriff auf die Energieinfrastruktur handeln“, müsse dies „als Attacke auf die demokratische Souveränität der Bundesrepublik Deutschland gewertet und entsprechend geahndet werden“.

Schwedens Küstenwache: Gas tritt unverändert stark aus Lecks aus

Das Gas aus den drei Nord-Stream-Lecks tritt nach Angaben der schwedischen Küstenwache mit unveränderter Kraft aus. „Leider kann das Gas nicht eingefangen oder bekämpft werden“, sagte ein Sprecher der Küstenwache der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Zur Menge des austretenden Gases konnte er keine Angaben machen. „Wir sind aber sehr sicher, dass die bestehenden Sicherheitsmaßnahmen ausreichen, damit niemand zu Schaden kommt.“

Die Lecks befinden sich teils in der dänischen, teils in der schwedischen ausschließlichen Wirtschaftszone. Beide Länder hatten nach der Entdeckung Sicherheitszonen für die Schifffahrt errichtet. Schiffe dürfen das Gebiet um die Lecks in einem Radius von fünf Seemeilen (knapp 9,3 Kilometer) nicht passieren. „Wenn sich Schiffe aus dieser Zone heraushalten, besteht kein Risiko für die Besatzung“, sagte der Sprecher.

Die schwedische Küstenwache sei mit einem Schiff mit einer speziell ausgebildeten Crew vor Ort und behalte die Lecks im Auge. Gerate ein Schiff oder Boot versehentlich in die Sperrzone, kann die Küstenwache diesem zu Hife kommen.

Kopenhagen: Inspektion von Pipeline-Lecks wohl erst in ein bis zwei Wochen

Die Inspektion der Lecks an den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 wird nach Angaben der dänischen Regierung voraussichtlich erst in ein bis zwei Wochen möglich sein. Der dänische Verteidigungsminister Morten Bodskov verwies am Mittwoch auf den derzeit in den Leitungen herrschenden Druck und die Menge des austretenden Gases als Hindernisse für die Inspektion.

Es sei realistischerweise davon auszugehen, dass es „ohne Weiteres ein bis zwei Wochen dauern kann“, bis sich die Lage an den Lecks soweit entspannt habe, „dass sich anschauen lässt, was tatsächlich passiert ist“ sagte Bodskov am Rande eines Treffens mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. Die Explosion sei „sehr groß“ gewesen, „deswegen wird Zeit gebraucht, bevor wir uns dorthin begeben können“.

Regierungschef: Keine Bedrohung für norwegische Öl- und Gasanlagen

Mit Blick auf die vermutete Sabotage an den Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee sieht Norwegen seine Öl- und Gasanlagen nicht in konkreter Gefahr. Es bestehe keine spezifische Bedrohung für den norwegischen Festlandsockel, sagte Ministerpräsident Jonas Gahr Støre am Mittwoch der Nachrichtenagentur NTB. Auf diesem Sockel befinden sich die Anlagen. Hilfe vonseiten der Nato bedürfe es derzeit nicht, sagte Støre demnach.

Wie der Rundfunksender NRK und die Zeitung „Verdens Gang“ berichteten, hat der Öl- und Gaskonzern Equinor in der Nacht zum Mittwoch allerdings das Bereitschaftsniveau auf den norwegischen Anlagen erhöht.

Gazprom droht mit Zahlungsstopp von Gebühren für Gas-Transit

Der russische Gaskonzern Gazprom hat auf Twitter damit gedroht, die Zahlungen der Gebühren für den Transit von Gas an das ukrainische Unternehmen Naftogaz einzustellen, sollten Rechtsstreitigkeiten nicht beigelegt werden. Naftogaz führt russisches Gas über Pipelines nach Europa.

pic.twitter.com/4inwxtSPPH — Gazprom (@GazpromEN) September 28, 2022

Nord Stream nimmt „physische Beschädigung“ als Ursache für Lecks an

Nord Stream nimmt als Ursache für die Lecks, die den massiven Druckabfall herbeigeführt haben, eine „physische Beschädigung“ der Pipeline an. Dies geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor. Nord Stream kündigt überdies an, nicht sagen zu können, wie lange eine Reparatur dauere. Es sei „nicht möglich, einen Zeitrahmen für die Wiederherstellung der Gastransportinfrastruktur abzuschätzen.“

Stoltenberg spricht von Sabotage der Nord-Stream-Pipelines

In Zusammenhang mit den Lecks an den Ostsee-Gasleitungen Nord Stream 1 und 2 hat nun auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg von Sabotage gesprochen. In einem Gespräch mit dem dänischen Verteidigungsminister Morten Bødskov sei es um „die Sabotage“ der Pipelines gegangen, schrieb der Norweger am Mittwoch auf Twitter. Zudem hätten sie über den Schutz der kritischen Infrastruktur in den Nato-Staaten gesprochen.

Discussed the sabotage on the #NorthStream pipelines with Defence Minister @mfMorten of our valued Ally #Denmark. We addressed the protection of critical infrastructure in #NATO countries. pic.twitter.com/GCRgVOTR2S — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 28, 2022

Bødskov sagte in Brüssel, da so viel Gas in den Leitungen sei, könne es eine oder zwei Wochen dauern, bis ausreichend Ruhe in dem Gebiet eingekehrt sei, um die Lecks in etwa 80 Metern Tiefe untersuchen zu können. Er betonte, dass sich die Vorfälle in internationalen Gewässern ereignet hätten und es sich nicht um kritische Infrastruktur seines Landes handle. Die insgesamt drei Lecks befinden sich dort in den Ausschließlichen Wirtschaftszonen Dänemarks und Schwedens.

Norwegen erhöht nach Lecks Sicherheitsvorkehrungen an Ölanlagen

Nach der Entdeckung mehrerer Lecks an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 verstärkt Norwegen auch die Sicherheitsvorkehrungen an seinen Ölanlagen. Die Regierung habe entschieden, „Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit“ der Infrastruktur, Terminals und Installationen auf dem norwegischen Festland in Kraft zu setzen, erklärte Energieminister Terje Aasland am Dienstagabend.

Die Regierung in Oslo reagiert nun auch auf Drohnen, die Ölfirmen kürzlich rund um ihre Plattformen in norwegischen Gewässern gesichtet hatten. Die für die Sicherheit der Ölinfrastruktur des Landes zuständige Behörde hatte vor einigen Tagen bereits zu einer erhöhten Wachsamkeit aufgerufen und angesichts der entdeckten Drohnen vor möglichen Unfällen oder Angriffen gewarnt. Norwegen ist seinerseits wegen der ausbleibenden russischen Energielieferungen zum mittlerweile wichtigsten Gaslieferanten für Europa aufgestiegen. Experten halten auch dieses großes Pipelinenetz für anfällig für Sabotage.

Sorgen an der Börse: Dax fällt unter 12.000 Punkte

An der Wall Street hatten sich am Vorabend erneut Forderungen von Notenbankern nach mehr Zinserhöhungen belastend ausgewirkt, weil diese weltweit die Sorgen vor einer Rezession erhöhen. Weiter grassiert auch die Angst vor einer tiefer gehenden Energiekrise: Größer werden neuerdings die Sorgen um die Stabilität des Energienetzes, etwa wegen der Lecks an den beiden Ostsee-Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2.

Der Dax bleibt wegen Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen im Abwärtsstrudel. Erstmals seit November 2020 sackte er am Mittwoch unter die Marke von 12.000 Punkten. Erst bei 11 914 Zählern konnte er sich vorerst etwas fangen. Am Ende der ersten Handelsstunde betrug das Minus für den Leitindex 1,44 Prozent auf 11.964,95 Punkte. Der MDax fiel um 1,97 Prozent auf 21.902,77 Zähler, der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,3 Prozent an Wert.

FDP-Energiepolitiker: Wichtige Pipelines wirksam schützen

Nach den Lecks an den Osteee-Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 hält der FDP-Energiepolitiker Michael Kruse einen wirksamen Schutz anderer Pipelines für notwendig. Sie müssten vor „Sabotage und Angriffen“ geschützt werden, sagte Kruse am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. „Im Nord- und Ostseeraum müssen die Gaspipelines nach Norwegen gesichert werden, weil sie für die deutsche und europäische Gasversorgung von überragender Bedeutung sind. Wir müssen aber auch Pipelines im Mittelmeer und auf dem Festland wirksam schützen, denn sie sind ebenfalls wichtig für die Energieversorgung Europas.“

Pipelines und LNG-Terminals müssten Tag und Nacht überwacht, geschützt und vor möglichen Angriffen gesichert werden, so Kruse. „Ein Angriff auf unsere Energie-Infrastruktur ist ein Angriff auf unser Land und auf die Europäische Union.“

Lettland: Neue Phase des hybriden Krieges

Lettlands Außenminister hat die „vorsätzlichen Angriffe“ auf die Gasleitungen Nord Stream 1 und Nord Stream 2 verurteilt. „Die Sabotage an den Pipelines Nordstream I und II muss als schwerwiegendster Sicherheits- und Umweltvorfall in der Ostsee eingestuft werden“, twitterte er in der Nacht zum Mittwoch. „Es scheint, dass wir in eine neue Phase des hybriden Krieges eintreten.“

Lettland steht nach Angaben von Edgar Rinkevics solidarisch an der Seite Dänemarks und sei bereit, die Ermittlungen auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen. „Die Nato und die EU sollten dies ernst nehmen und entsprechend reagieren“, schrieb er nach einem Telefonat mit seinem dänischen Amtskollegen Jeppe Kofod zu den Ermittlungen.

EU droht mit Sanktionen

Die Europäische Union hält Sabotage als Ursache für die Lecks an den Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 für wahrscheinlich und hat mit Gegenmaßnahmen gedroht. „Alle verfügbaren Informationen deuten darauf hin, dass diese Lecks das Ergebnis einer vorsätzlichen Handlung sind“, erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Mittwoch im Namen der 27 Mitgliedstaaten. Jede vorsätzliche Störung der europäischen Energieinfrastruktur werde „mit einer robusten und gemeinsamen Reaktion beantwortet werden“.

Zuvor hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mitgeteilt, sie halte Sabotage als Ursache für die Lecks an den Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 für möglich und drohte den möglichen Tätern mit härtesten Konsequenzen. „Jede vorsätzliche Störung der aktiven europäischen Energieinfrastruktur ist inakzeptabel und wird zu der schärfsten möglichen Antwort führen“, twitterte von der Leyen.

Spoke to @Statsmin Frederiksen on the sabotage action #Nordstream.



Paramount to now investigate the incidents, get full clarity on events & why.



Spoke to @Statsmin Frederiksen on the sabotage action #Nordstream.



Paramount to now investigate the incidents, get full clarity on events & why.



Any deliberate disruption of active European energy infrastructure is unacceptable & will lead to the strongest possible response. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 27, 2022

Sie habe mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen über die „Sabotageaktion“ gesprochen. „Es ist von größter Wichtigkeit, die Vorfälle jetzt zu untersuchen und vollständige Klarheit über die Ereignisse und die Gründe zu erhalten. Insgesamt drei Lecks waren – nach einem ersten Druckabfall in der Nacht auf Montag – sowohl in einer der Röhren von Nord Stream 2 wie auch in beiden Röhren der Nord-Stream-1-Pipeline entdeckt worden. Bereits am Dienstag war in Polen, Schweden, Dänemark und Russland ein Anschlag auf die europäische Gasinfrastruktur als Ursache für die als beispiellos geltenden Schäden an beiden Pipelines als für denkbar gehalten worden.

Auch aus Sicht deutscher Sicherheitskreise sprach vieles für Sabotage. Sollte es sich um einen Anschlag handeln, würde angesichts des Aufwands nur ein staatlicher Akteur infrage kommen, hieß es. Zwar wird derzeit durch keine der Pipelines Gas geliefert, der Gaspreis stieg angesichts der Verunsicherung aber.

Dänemark und Schweden vermuten absichtliche Tat

Die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson hatte am Dienstagabend gesagt, die Informationslage sei noch alles andere als vollständig, aber zwei Explosionen seien identifiziert worden, die drei Lecks verursacht hätten. Basierend auf schwedischen und dänischen Informationen komme man zu dem Schluss, dass es sich vermutlich um eine absichtliche Tat handle. „Es ist also wahrscheinlich eine Frage der Sabotage“, sagte sie.

Ähnlich äußerte sich die dänische Regierung. Die Behörden seien zu der eindeutigen Bewertung gekommen, dass es sich um absichtliche Taten handle und nicht um ein Unglück, sagte Ministerpräsidentin Frederiksen am Abend. Innerhalb kurzer Zeit seien mehrere Explosionen beobachtet worden. Es gebe noch keine Informationen dazu, wer dahinterstecke. Zu den Vorfällen sei es in internationalen Gewässern in den Ausschließlichen Wirtschaftszonen Dänemarks und Schwedens vor der Ostsee-Insel Bornholm gekommen.

In Moskau wollte die Regierung einem Sprecher zufolge keine Variante ausschließen. Der Betreiber von Nord Stream 2 war skeptisch: Die Leitungen seien so verlegt, dass eine gleichzeitige Beschädigung mehrerer Leitungen etwa durch einen einzelnen Schiffsunfall höchst unwahrscheinlich ist.

CDU-Politiker: „gezielter staatlich veranlasster Sabotageakt“

Der CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter geht derweil davon aus, dass die Leckagen auf einen Sabotageakt Russlands zurückzuführen seien. „Nach allem, was wir wissen, kann es sich bei den Lecks in den Pipelines Nord Stream I und II fast nur um einen gezielten staatlich veranlassten Sabotageakt handeln“, sagte Kiesewetter dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Aus sicherheitspolitischer Perspektive diene ein solcher Sabotageakt der Abschreckung und Bedrohung. „Es ist deshalb wahrscheinlich, dass Russland auf diese Weise versucht, einerseits Verunsicherung in der europäischen Bevölkerung zu schüren und anderseits auf staatlicher Ebene ein weiteres Mal auf die Bedrohungsmöglichkeit durch den Angriff auf kritische Infrastruktur hinweist.“

Dass die Nord-Stream Pipelines als Werkzeug und Energie als Waffe gegen Deutschland eingesetzt würden, habe Russland bereits in der Vergangenheit gezeigt, sagte der CDU-Politiker. „Deshalb würde ein solcher Sabotageakt auch zu der von Staatsterrorismus geprägten und hybriden Vorgehensweise Russlands passen.“

Marie-Agnes Strack-Zimmermann vermutet Sabotageakt

Auch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages, die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, vermutet Russland hinter dem möglichen Sabotageakt. „Je länger und brutaler der russische Überfall auf die Ukraine andauert, desto größer ist auch die Gefahr, dass es zu solch enthemmten Anschlägen kommt“, sagte Strack-Zimmermann dem RND. „Nicht ausgeschlossen ist, dass sie von Russland gelenkt werden, um unsere Märkte zu erschüttern.“

Habeck warnt vor Spekulationen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte sich zurückhaltend zur Ursache der Lecks geäußert. Eine Spekulation darüber verbiete sich so lange, wie die Aufklärung nicht erfolgt sei, sagte der Grünen-Politiker. Auf die Frage, wie besorgt er generell sei über Attacken auf das Energienetz, sagte Habeck: „Wir sind natürlich in einer Situation in Europa und auch in Deutschland, wo kritische Infrastruktur – und die Energieversorgung darf man dazu insgesamt zählen – potenzielle Ziele sind.“ Natürlich sei die kritische Infrastruktur ein potenzielles Ziel, „aber das wissen wir nicht erst seit gestern, sondern das ist Grundlage der Arbeit seit Monaten gewesen“.

Deutsche und dänische Behörden wiesen darauf hin, dass die Vorfälle keine Auswirkung auf die Gasversorgung hätten, da die Leitungen zuletzt nicht für den Gasimport benutzt worden seien. Während über Nord Stream 1 bis vor einigen Wochen noch Gas aus Russland nach Deutschland geflossen war – wenn auch mit gedrosselter Kapazität – war die Genehmigung für Nord Stream 2 kurz vor dem russischen Angriff auf die Ukraine von der Bundesregierung auf Eis gelegt worden. Danach hatte sie wegen des Krieges eine Nutzung ausgeschlossen.

Bundesregierung schließt Anschläge nicht aus

Die Bundesregierung schließt Anschläge auf die Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 – mit dem Motiv, Verunsicherung auf den europäischen Gasmärkten zu provozieren – nicht aus. Dies berichtet der Spiegel. Demnach werden nun mit hoher Dringlichkeitsstufe die Sicherheitskonzepte anderer Pipelines und Gasversorgungsanlagen überprüft.