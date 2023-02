Urteil erwartet: Prozess nach gewaltsamem Tod einer Afghanin Die Leiche der Frau wurde verscharrt in Bayern gefunden. Ihre Brüder sollen sie getötet haben, weil ihre Lebensführung nicht den Moralvorstellungen der Famil... dpa

Berlin -Sie sollen ihre Schwester ermordet, die Leiche dann in einem Rollkoffer per Zug nach Bayern gebracht und dort in einem Erdloch verscharrt haben. Rund eineinhalb Jahre nach dem gewaltsamen Tod der Afghanin wird im Prozess gegen deren Brüder heute in Berlin das Urteil erwartet.