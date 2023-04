Karlsruhe: Siebenjährige Haftstrafe für dm-Erpresser Das Karlsruher Landgericht hat einen Mann zu sieben Jahren hinter Gittern verurteilt. Er war wegen räuberischer Erpressung angeklagt worden. dpa

Der 53-jährige Angeklagte im Landgericht Karlsruhe. Uli Deck/dpa

Karlsruhe -Ein 53-Jähriger, der von der Drogeriemarktkette dm mehrere Hunderttausend Euro in der Kryptowährung Bitcoin erpresst hat, soll für sieben Jahre hinter Gitter. Das Karlsruher Landgericht verurteilte ihn am Freitag unter anderem wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung und Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Außerdem soll er rund eine halbe Million Euro an das Unternehmen zahlen.