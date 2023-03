Urteil nach Einbruch in Berliner Hauptzollamt rechtskräftig Mehr als drei Jahre nach einem Einbruch in die Asservatenstelle des Hauptzollamtes Berlin mit tonnenschwerer Beute ist das Urteil gegen einen Täter rechtskrä... dpa

ARCHIV - Schilder an der Fassade des Berliner Landgerichts. Sonja Wurtscheid/dpa

Berlin (dpa/bb) – -Mehr als drei Jahre nach einem Einbruch in die Asservatenstelle des Hauptzollamtes Berlin mit tonnenschwerer Beute ist das Urteil gegen einen Täter rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Mannes gegen eine Entscheidung des Landgerichts Berlin verworfen, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Die Richter hatten den damals 39-Jährigen Ende April 2022 zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten wegen gemeinschaftlichen Diebstahls verurteilt. Der Mann war demnach am dem Abtransport der Beute – darunter über fünf Millionen beschlagnahmte unverzollte Zigaretten und mehr als acht Tonnen Wasserpfeifentabak - beteiligt.