Buntes Graffiti-Hostel in Charlottenburg muss Fassade neu streichen

Ein bekanntes Graffiti-Hostel in Berlin-Charlottenburg muss sich von seinem Markenkern verabschieden. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat entschieden, dass das „Happy Go Lucky Hotel & Hostel“ seine Hausfassade überstreichen muss. Vorangegangen war ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen dem Unternehmen und dem Ordnungsamt Charlottenburg-Wilmersdorf. Die B.Z. hatte zuerst über die Entscheidung berichtet.

Passanten, die sich am Stuttgarter Platz unweit des Bahnhofs Charlottenburg aufhalten, können die bunt bemalte Fassade des Hostels nicht übersehen. An der Spitze rankt ein gelber Schriftzug mit dem Namen der Unterkunft an der Hauswand entlang. Darunter sind Smileys, Herzen und weitere schrille Verzierungen zu sehen. 2016 kreierte der irische Künstler Dom Browne die farbenfrohe Hauswand.

„Weil man noch immer den Namen des alten Hotels lesen konnte, haben wir dann in derselben Größe unseren Namen angebracht“, sagt der Hotel-Besitzer Alexander Skora der B.Z. Doch das Ordnungsamt ordnete eine Neugestaltung der Hauswand an. Unter anderem sah es in der Ausgestaltung eine nicht erlaubte Eigenwerbung.

Das Charlottenburger Graffiti-Hostel wehrte sich allerdings. Es folgte ein jahrelanger Rechtsstreit – solange blieb dem Hostel die bunte Außenverkleidung erhalten. Vor wenigen Tagen traf das Oberverwaltungsgericht eine finale Entscheidung: Die Fassade muss neu gestrichen werden, da die bunte Hausverkleidung gegen den Denkmalschutz und das baurechtliche Verunstaltungsverbot verstoße.

Eine Berufung gegen das Urteil kann nicht mehr eingelegt werden. Die äußere Hauswand muss nun beige oder grau gestrichen werden – wie die benachbarten Wohnhäuser. Skora hat die Möglichkeit, selbst die Wand zu bestreichen. Sollte der Hostel-Besitzer auf die eigenständige Umgestaltung verzichten, wird eine Firma von der Stadt beauftragt. Die Kosten trägt dann auch Skora.

Bereits 2012 entstanden Konflikte zwischen Hotel-Besitzer Skora und dem Bezirk, nachdem die Fassade umgestaltet worden war. Der Streit wird auch nach der Übermalung weitergehen: Der US-Amerikaner Alan Wolan, CEO von GoGorillaMedia.com, hatte alle Verwertungsrechte an dem Kunstwerk von Dom Browne erworben. Es könnten weitere Schadenersatz-Klagen seitens des neuen Hostel-Besitzers auf den Bezirk zukommen, auch vor amerikanischen Gerichten.