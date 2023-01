US-Amerikanerin zur neuen „Miss Universe“ gekrönt R'Bonney Gabriel aus Houston im US-Bundesstaat Texas ist die erste „Miss Universe“ aus den USA mit philippinischen Wurzeln. Die 28-Jährige hatte sich gegen 8... dpa

New Orleans -Die 28-jährige R'Bonney Gabriel aus den USA ist zur neuen „Miss Universe“ gekürt worden. In einer Live-Show in New Orleans setzte sie sich am späten Samstagabend (Ortszeit) gegen 83 Mitbewerberinnen durch, wie die Organisatoren mitteilten. Gabriel bekam die Tiara der Siegerin von ihrer Vorgängerin, Harnaaz Sandhu (22) aus Indien, aufgesetzt.