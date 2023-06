Joe Biden mag der älteste US-amerikanische Präsident sein, ist aber immer noch 20 Jahre jünger als der frühere US-Außenminister Henry Kissinger, der kürzlich seinen 100. Geburtstag feierte. Bei einer Veranstaltung für Spender der Demokratischen Partei prahlte Biden, der nächstes Jahr die zweite Amtszeit anstreben will, dass seine außenpolitische Bilanz eine der besten in der Geschichte der USA sei.

„Ich werde etwas Unverschämtes sagen. Ich glaube, ich weiß so viel über amerikanische Außenpolitik wie jeder andere lebende Mensch, einschließlich Dr. Kissinger“, so Biden am Montag während der Veranstaltung in Atherton, Kalifornien. „Das habe ich mein ganzes Leben lang getan, in den letzten 207 Jahren“, sagte Biden, der einst Vorsitzender des Außenbeziehungsausschusses des Senats war, in einem weiteren Witz über sein Alter.

Als außenpolitische Errungenschaft behauptete der US-Präsident, er habe dazu beigetragen, eine Spaltung innerhalb der Nato inmitten des Ukraine-Krieges abzuwenden. „Wenn Sie bemerken, war [der russische Präsident Wladimir] Putin bei seinem Einmarsch so gut wie sicher, dass er die Nato spalten würde. „Die Nato ist geeinter als je zuvor“, sagte er.



In der gleichen Veranstaltung drückte Biden seine Besorgnis über den Einsatz taktischer Atomwaffen durch Russland aus. Die Bedrohung durch Wladimir Putin sei „real“, sagte er laut Independent in Kalifornien.



„Als ich vor etwa zwei Jahren hier draußen war und sagte, ich mache mir Sorgen, dass der Colorado River austrocknen könnte, sahen mich alle an, als wäre ich verrückt“, so Biden. „Als ich sagte, ich mache mir Sorgen, dass Putin taktische Atomwaffen einsetzen könnte, sahen sie mich an wie damals. Es ist real“, sagte Biden.

Kissinger feiert in fränkischer Heimat 100. Geburtstag nach

Mit hochrangigen Gästen aus Politik und Diplomatie hat der frühere US-Spitzenpolitiker Henry Kissinger derweil am Dienstag in seiner fränkischen Geburtsstadt seinen 100. Geburtstag nachgefeiert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte den früheren US-Außenminister in einer Videobotschaft. „Sie sind zu einem der einflussreichsten Gestalter der Weltpolitik geworden“, sagte das deutsche Staatsoberhaupt in dem Video, das zum Auftakt des Festaktes im Fürther Stadttheater eingespielt wurde.



„Es ist für mich sehr bewegend, in meinen Geburtsort zurückzugehen und zu erfahren, wie eng die Verbindungen geblieben sind zwischen dem Ort, wo ich geboren bin, und meiner neuen Heimat“, sagte Kissinger, der am 27. Mai 100 Jahre alt geworden war.