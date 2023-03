US-Analyse: Vogelgrippe lässt Hunderte Robben verenden Die schwerste jemals dokumentierte Vogelgrippewelle macht Artenschützern Sorgen. Immer wieder sind auch Säugetiere betroffen - Robben gar in großer Zahl. Ste... dpa

HANDOUT - Kegelrobben auf Monomoy Island im US-Bundesstaat Massachusetts. Die Vogelgrippe tötet in den USA Hunderte Robben. -01/Tufts/dpa Milton Levin/Permit # NMFS 21719

Medford -In den USA hat es ein Massensterben unter Robben im Zuge der aktuell kursierenden Vogelgrippe gegeben. In Neuengland im Nordosten der USA seien Hunderte Seehunde und Kegelrobben an H5N1 verendet, berichtet ein Forschungsteam der Tufts University in Medford (USA) im Fachjournal „Emerging Infectious Diseases“.