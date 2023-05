US-Atomschiff Richtung Russland geschickt: Moskau erbost über Oslo-Besuch

Der Besuch eines US-amerikanischen Kriegsschiffs in Norwegen sorgt in Russland für Empörung. Am Mittwoch lief die USS Gerald Ford in den Hafen von Oslo ein. Viele Schaulustige beobachteten das Spektakel: Die USS Gerald Ford ist das größte Kriegsschiff der Welt. Es verfügt über einen atomaren Antrieb und dient dem US-Militär als eine Art schwimmende Festung. Wie das Nachrichtenportal USNI News berichtet, löste der Besuch heftige Kritik auf russischer Seite aus.

Nach Angaben aus Norwegen soll der Besuch die militärische Zusammenarbeit zwischen dem nordeuropäischen Land und den Vereinigten Staaten stärken. Die USS Gerald Ford sei als Symbol der Solidarität nach Oslo gereist. „Es ist ein deutliches Zeichen für die Sicherheitsgarantien, die wir von der Nato bekommen haben und für die enge Partnerschaft mit den USA“, sagte Norwegens Verteidigungsminister Bjørn Arild Gram zum Einlaufen des Schiffes. Es ginge um Norwegens Sicherheit, fügte er hinzu.

Auslandsreise der USS Gerald Ford eine „Drohgebärde“ gegen Russland?

Norwegen und Russland teilen eine 200 Kilometer lange Grenze. Dass die USA nun ausgerechnet ihr eindrucksvollstes Kriegsschiff in die Region nahe Russland geschickt haben, stößt offenbar auf Unbehagen auf der russischen Seite.

Timur Tschekanow, ein Vertreter der russischen Botschaft in Norwegen kommentierte das Einlaufen des Schiffes: „Es gibt keine Probleme in der Region, die einer militärischen Lösung bedürften oder gar einer Intervention von außen“. Weiter sagte er: „In Anbetracht der Tatsache, dass Norwegen einräumt, dass Russland keine direkte Bedrohung für das Land bedeutet, ergeben solche Drohgebärden keinen Sinn. Sie sind sogar schädlich.“

Das Kriegsschiff ist 337 Meter lang, 76 Meter hoch und bis zu 56 Kilometer pro Stunde schnell. Es bietet Platz für gut 90 Kampfflugzeuge und Hubschrauber. Mit einem radargesteuerte Flugabwehrsystem kann es zudem Angriffe aus der Luft abwehren. Die USS Gerald Ford wird nun vier Tage lang im Hafen von Oslo liegen.