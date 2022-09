Der US-amerikanische Außenminister Antony Blinken ist zu einem unangekündigten Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Es sei ein Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj geplant, teilte Selenskyjs Pressesprecher Serhij Nikiforow dem Portal Ukrajinska Prawda am Donnerstag mit.

Es ist bereits der zweite Besuch Blinkens seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges am 24. Februar. Er solle die Solidarität der USA mit der Ukraine demonstrieren, hieß es. Die US-Regierung hatte kürzlich neue Militärhilfen für das Land angekündigt.

Die USA leisten der Ukraine und ihren Nachbarstaaten weitere Militär- und Finanzhilfen im Umfang von rund 2,7 Milliarden Dollar (rund 2,7 Milliarden Euro). Während Verteidigungsminister Lloyd Austin beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein am Donnerstag Waffenlieferungen im Umfang von 675 Millionen Dollar ankündigte, stellte das US-Außenministerium Kredite und Bürgschaften in Höhe von zwei Milliarden Dollar in Aussicht.