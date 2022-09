Gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump soll – nach bereits vor drei Jahren ergebnislos hervorgebrachten Vergewaltigungsvorwürfen – erneut Klage erhoben werden. Wie aus einem am Dienstag veröffentlichten Anwaltsschreiben hervorgeht, will die US-amerikanische Journalistin und Autorin E. Jean Carroll den Immobilienmogul wegen Körperverletzung und vorsätzlicher Zufügung seelischen Leids verklagen. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich der umstrittene Ex-Präsident wegen eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs vor Gericht äußern muss.

Carroll wirft Trump vor, so berichtete unter anderem die New York Times, sie vor über 25 Jahren in der Umkleide eines New Yorker Edelkaufhauses vergewaltigt zu haben. In einem 2019 erschienenen Buch beschrieb die Autorin, wie sie Trump zufällig dort antraf und wie dieser sich ihr gewaltsam aufdrängte. Der ehemalige US-Präsident bestritt die Vorwürfe vehement. „Es ist nie passiert, okay?“, sagte Trump 2019 in einem Interview und begründete dies unter anderem mit den Worten: „Sie ist nicht mein Typ.“

Sexuelle Gewalt: Neues US-Gesetz erlaubt Klage trotz Verjährung

Obwohl das mutmaßlich in den Neunzigerjahren verübte Verbrechen zum jetzigen Zeitpunkt bereits verjährt wäre, ermöglicht es ein im Mai erlassenes Gesetz, dass Carroll nun doch wegen des angeblichen Übergriffs klagen darf. Der sogenannte „Adult Survivors Act“ im US-Bundesstaat New York gibt erwachsenen Opfern sexueller Gewalt die einmalige Möglichkeit, binnen eines Jahres auch gegen bereits verjährte Taten zivilrechtlich vorzugehen. Wie aus dem Schreiben ihrer Anwältin Roberta Kaplan hervorgeht, wolle die 78-Jährige daher am 24. November gegen Trump Klage erheben –dem Tag, an dem besagtes Gesetz offiziell in Kraft tritt.

Schwere Vorwürfe – von sexueller Belästigung und Nötigung bis hin zu Vergewaltigung – hatte es schon lange vor den Präsidentschaftstagen Trumps gegen diesen gegeben. So klagte die Maskenbildnerin Jill Harth bereits 1997 vor Gericht wegen eines Vorfalls bei einem Geschäftstermin, bei dem der Immobilienunternehmer sie ins Kinderzimmer seiner Tochter gezerrt und gegen ihren Willen begrapscht haben soll. „Er drückte mich gegen die Wand und hatte seine Hände überall auf mir und versuchte, mein Kleid hochzuziehen“, erzählte Harth in einem Interview mit dem Guardian.

Insgesamt wird Trump von über 25 Frauen vorgeworfen, in den letzten Jahrzehnten sexuelle Gewalt gegen sie ausgeübt zu haben – darunter auch die kürzlich verstorbene erste Ehefrau des 76-Jährigen, Ivana Trump. Bis zu ihrem Tod im Juli war es dieser jedoch durch eine Scheidungsvereinbarung verboten, ohne Erlaubnis ihres Ex-Mannes über deren Ehe zu sprechen.