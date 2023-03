US-Drohne zerstört: Russland will Wrack aus Schwarzem Meer bergen

Nach dem Absturz einer US-Aufklärungsdrohne über dem Schwarzen Meer will Russland das Wrack bergen. „Ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden oder nicht, aber wir müssen es versuchen“, sagte der Chef des Nationalen Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, am Mittwoch im russischen Fernsehen. Er hoffe „natürlich“ auf eine erfolgreiche Bergung.

Der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR, Sergej Naryschkin, sagte, Russland habe die „technischen“ Möglichkeiten, um die Drohne zu bergen.

Die unbemannte Drohne vom Typ MQ-9 Reaper war nach US-Angaben am Dienstag auf einem Routine-Aufklärungsflug über dem Schwarzen Meer von zwei russischen Kampfflugzeugen abgefangen und beschädigt und dann vom US-Militär zum Absturz gebracht worden. Die Regierung in Moskau bestreitet, dass einer der Kampfjets den Propeller der Drohne berührte. Die Ukraine warf dem Kreml vor, weitere Parteien in den Ukraine-Konflikt hineinziehen zu wollen.

Grafik: Grobe Verortung des Vorfalls. Eine US-Militärdrohne kollidiert mit einem russischem Jet über dem Schwarzen Meer. A. Brühl/J. Schneider/dpa

„Wir müssen unsere Unabhängigkeit und Souveränität verteidigen“, sagte Patruschew zu dem Zwischenfall. Der Einsatz der Drohne sei ein weiterer „Beweis“ dafür, dass die USA bereits am Ukraine-Konflikt „beteiligt“ seien.