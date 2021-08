Washington - Unter hochrangigen Gesundheitsbeamten in den USA wächst die Sorge über die Delta-Variante des Coronavirus. „Es ist fast so, als hätten wir eine neue Pandemie“, sagte der Direktor der US-Forschungsagentur National Institutes of Health, Francis Collins, der Washington Post laut einem Bericht von Dienstag. „Alles was wir über das Coronavirus zu wissen glaubten, muss überarbeitet werden.“ In den nächsten Monaten stünden einige Schwierigkeiten bevor.

Durch die Ausbreitung der Delta-Variante ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA zuletzt wieder stark gestiegen. Besonders angespannt ist die Lage in Staaten mit geringer Impfquote. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC ist etwa die Hälfte der gesamten Bevölkerung voll geimpft.