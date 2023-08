US-Fernsehmoderator Bob Barker mit 99 Jahren gestorben

Er wurde mit 19 Emmy ausgezeichnet: Bob Barker moderierte viele Jahre die Quizsendung „The Price Is Right“. Nun ist er im Alter von 99 Jahren verstorben.

GRAFIK - Dieses Bild zeigt den Moderator Bob Barker 2007 während der Dreharbeiten zu einer speziellen Prime-Time-Folge von "The Price Is Right". Kevork Djansezian/AP