Russland bezieht offenbar Artilleriemunition und Granaten aus Nordkorea. Wie die New York Times mit Bezug auf Informationen des US-Geheimdienstes berichtet, beschränken die Sanktionen zunehmend die Fähigkeit Russlands, den Angriffskrieg auf die Ukraine aufrechtzuerhalten.

Bisher sind nur wenige Details über die Anzahl der Waffen bekannt, auch Informationen über den Zeitraum, in dem die Lieferungen stattfanden, wurden bisher von US-Seite geheim gehalten. „Der Kreml sollte alarmiert sein, dass er überhaupt auf Nordkorea angewiesen ist“, so Mason Clark von der US-Denkfabrik Institute for the Study of War.

Bericht: Putin will russische Wirtschaft nicht mobilisieren

Bereits zu Beginn des Kriegs in der Ukraine veröffentlichte das Weiße Haus Berichte des US-Geheimdienstes zu den genauen militärischen Plänen Russlands. Nun wurden erneut Informationen veröffentlicht, die offenbar die Schwierigkeiten des russischen Militärs belegen sollen. Auch die Berichte über die Drohnen-Lieferungen aus dem Iran stammen vom US-Geheimdienst.

Sowohl der Iran als auch Nordkorea sind aufgrund US-amerikanischer und internationaler Sanktionen weitgehend vom internationalen Handel abgeschnitten. Geschäfte mit Russland bieten für die beiden Staaten kein großes Risiko. Allerdings wäre der Kauf von Waffen aus Nordkorea ein Verstoß gegen die Resolutionen der Vereinten Nationen.

Russlands Wirtschaft schien lange kaum von westlichen Sanktionen getroffen. Dies ändere sich nun, so der Bericht des US-Geheimdienstes. Europäische und US-amerikanische Sanktionen würden verhindern, dass Russland sein Militär weiter aufbauen könne.

Militärexperte Frederick W. Kagan sagte der New York Times: „Der einzige Grund, warum der Kreml Artilleriegranaten oder Raketen von Nordkorea oder anderen Ländern kaufen sollte, ist, dass Putin nicht willens oder in der Lage ist, die russische Wirtschaft auch nur im Ansatz für einen Krieg zu mobilisieren“.