US-Konzern Mars nimmt Wrigley's-Kaugummis vom Markt

Lange Zeit galten die Kaugummistreifen von Wrigley's als Inbegriff amerikanischer Lebensweise. Jetzt hat der Süßwarenhersteller Mars sie in Deutschland vom Markt genommen. Das Unternehmen habe sich entschlossen, das komplette Streifen- und Ministreifen-Kaugummisortiment zum Ende 2022 in Deutschland aus seinem Angebot zu streichen, bestätigte Mars am Freitag der dpa.

Grund für den Schritt sei die rückläufige Nachfrage in Deutschland. Betroffen seien nicht nur der Klassiker Wrigley's Spearmint, sondern auch die Streifenkaugummis der Marken Extra und Orbit. Die ersten Wrigley-Kaugummis kamen 1893 in den USA auf den Markt.