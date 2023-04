US-Kriegsschiff durchquert Straße von Taiwan

U.S. Navy/AP

US-Kriegsschiff im Jahr 2016 in der Taiwan-Straße.

US-Kriegsschiff im Jahr 2016 in der Taiwan-Straße. U.S. Navy/AP

Wenige Tage nach einem großangelegten Militärmanöver Chinas nahe Taiwan hat ein US-Kriegsschiff die Straße von Taiwan passiert. Der Zerstörer „USS Milius“ habe das Meeresgebiet am Sonntag in einem „Routine-Transit“ durchquert, erklärte die US-Kriegsmarine. Es war der erste US-Marineeinsatz in den Gewässern zwischen China und Taiwan seit Januar.

Peking hatte vor wenigen Tagen dreitägige Militärmanöver rund um Taiwan abgehalten und dabei eine Blockade Taiwans geübt. Peking betrachtet Taiwan als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will – notfalls mit militärischer Gewalt. Zudem sieht China die gesamte Straße von Taiwan als seine Hoheitsgewässer an.

Reaktion auf US-Kriegsschiff: Chinesische Armee stets in Bereitschaft

Das Kriegsschiff habe einen Korridor durchfahren, der „jenseits der Hoheitsgewässer irgendeines Küstenstaates“ liege, erklärte die US-Navy. Die Durchfahrt demonstriere den Einsatz der USA für „eine freie und offene Asien-Pazifik-Region“. Das Militär der Vereinigten Staaten bewege sich überall dort, „wo das internationale Recht das erlaubt“.

Die chinesische Armee erklärte, sie habe die Bewegungen des US-Kriegsschiffes verfolgt und sei stets in Bereitschaft. Die Armee sei bereit, „die nationale Souveränität und Sicherheit sowie den Frieden und die Stabilität in der Region resolut zu verteidigen“.

Während des chinesischen Großmanövers hatte die „USS Milius“ vergangene Woche umstrittene Gewässer im südchinesischen Meer durchquert. Peking hatte dagegen protestiert und von einem „illegalen Eindringen“ in seine Gewässer gesprochen.