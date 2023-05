Biden kündigt neue Waffenlieferung für die Ukraine an

US-Präsident Joe Biden geht mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor einer Arbeitssitzung zur Situation in der Ukraine während des G7-Gipfels in Hiroshima.

US-Präsident Joe Biden geht mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor einer Arbeitssitzung zur Situation in der Ukraine während des G7-Gipfels in Hiroshima. Susan Walsh/AP

Bei einem Treffen der beiden Präsidenten am Rande des G7-Gipfels in Japan hat Joe Biden seinem Amtskollegen aus der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, eine neue Waffenlieferung versprochen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag. Das Paket umfasse „Munition, Artillerie und gepanzerte Fahrzeuge“, teilte Biden am Sonntag am Rande des G7-Gipfels in Hiroshima mit.

Am Tag vor Selenskyjs Ankunft in Hiroshima hatte US-Präsident Joe Biden grünes Licht für die Lieferung von Kampfjets gegeben. Das ist nötig, weil die Ukraine am liebsten die amerikanischen F-16-Flieger haben möchte, die von den Verbündeten nur mit US-Erlaubnis weitergegeben werden dürfen.