Nach den Vorwürfen, der US-Präsident mache zu viel Urlaub, hat Joe Biden sich zu der Kritik geäußert. Auf einer Pressekonferenz am Sonntag erklärte der 80-Jährige, dass ihm derzeit keine andere Möglichkeit bleibe, als die Wochenenden in seinem Strandhaus zu verbringen. Grund dafür seien Arbeiten in seinem Privathaus an seinem Hauptwohnsitz in Wilmington (Bundesstaat Delaware), heißt es in einem Bericht des US-amerikanischen Fernsehsenders ABC.

„Ich habe kein Zuhause, zu dem ich gehen kann“, sagte Biden laut ABC. Wochentags lebe er im Weißen Haus, während er die meisten Wochenenden in Delaware verbringt, wo er zwei Häuser hat.

Der US-Geheimdienst habe Arbeiten an seinem langjährigen Hauptwohnsitz in Wilmington vorgenommen, um es sicherer zu machen, so Biden weiter. Daher sei es mindestens ein paar Monate her, seit er das letzte Mal eine Nacht dort verbracht hat.„Wenn ich nach Delaware komme, kann ich also nirgendwo hingehen, außer hierher“, sagte er über sein anderes Zuhause in Rehoboth Beach. Er betonte: „Ich bin nur einen Tag hier.“

Nach Hurrikan „Idalia“: Joe Biden begutachtete Schäden

Von den Reporterinnen und Reportern wurde Biden am Sonntag gefragt, ob er sagen würde, dass er obdachlos sei. Daraufhin antwortete er, dass dies nicht der Fall sei. „Nein, ich bin nicht obdachlos“, sagte er. „Ich habe ein wunderschönes Zuhause. Ich bin für diesen Tag hier unten, weil ich nicht nach Hause gehen kann.“

Am Samstagabend sei Biden an der Küste von Delaware angekommen, nachdem er zuvor den Tag in Florida verbracht hatte. Dort begutachtete er die Schäden, die der Hurrikan „Idalia“ verursacht hatte. Am Montag reise er weiter nach Philadelphia zu einem Termin.

Biden und seine Familie verbrachten vor zwei Wochen eine Woche Urlaub in der Region Lake Tahoe in Nevada. Das Republikanische Nationalkomitee kritisiert Biden regelmäßig dafür, dass er das Weiße Haus am Wochenende verlässt.