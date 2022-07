US-Präsident Joe Biden will ungewollt Schwangeren per Durchführungsverordnung den Zugang zu medizinischer Unterstützung bei Schwangerschaftsabbrüchen wieder erleichtern. Biden reagiert damit laut der britischen Zeitung The Guardian auf das erst vor zwei Wochen vom Obersten Gerichtshof gekippte, landesweite Recht auf Abtreibungen in den USA.

Biden, der dem Bericht zufolge die Entscheidung des konservativ besetzten Supreme Courts, durch die Aufhebung des bekannten „Roe vs. Wade“-Urteils das fundamentale Recht auf Schwangerschaftsabbrüche zu kippen, als „tragischen Fehler“ bezeichnete, soll die Verordnung am Freitag im Weißen Haus in Washington unterzeichnen.

Per Dekret ungewollt Schwangeren auf ihrer Suche nach einer Klinik helfen

Der Guardian zitiert ein Dokument, das von der US-Verwaltung veröffentlicht wurde. Darin heiße es, Bidens Verordnung solle den Zugang zur Gesundheitsversorgung schützen. Dies betreffe etwa Medikamente, die für Abtreibungen notwendig seien.

Außerdem soll das Dekret dafür sorgen, dass Schwangere auf der Suche nach einem Abbruch außerhalb des eigenen Bundesstaates Hilfe bekommen. In rund der Hälfte der US-Staaten gelten seit der Aufhebung des Rechts auf Abtreibung Einschränkungen bis hin zu Verboten – oder es sind solche Maßnahmen geplant. In Staaten wie Arkansas oder Alabama sind Schwangerschaftsabbrüche auch bei Fällen von Inzest oder Vergewaltigung verboten. Frauen und Personen, die in einem liberalen Bundesstaat Abtreibungen vornehmen lassen, könnten bei dieser Gesetzeslage nach ihrer Rückkehr in einen Bundesstaat, in dem Abtreibungen verboten sind, strafrechtlich belangt werden, möglicherweise im Gefängnis landen.

Die Verordnung beinhalte außerdem Pläne, um die Sicherheit der Patientinnen und der Kliniken zu schützen. Medienberichten zufolge gibt es Unsicherheiten darüber, ob eine strafrechtliche Verfolgung auch die Aktivitäten von Userinnen im Netz betreffen könnte. Etwa, wenn eine Frau nach einer geeigneten Abtreibungs-Klinik gesucht hat.

Biden sagte dem Guardian zufolge: „Der einzige Weg, um das Recht einer Frau auf die eigene Entscheidung zu schützen, ist, ‚Roe v. Wade‘ wiederherzustellen. Keine Verordnung des Präsidenten kann das tun.“ Der Guardian stellt fest: Mit der Verordnung gewinnt Biden vor allem Zeit.