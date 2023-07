Solar-Geo-Engineering: Plant die US-Regierung, die Sonne zu verdunkeln?

Auf der Suche nach Lösungen für die drohende Klimakatastrophe will die US-Regierung vermehrt auf innovative Ideen setzen. Wie innovativ – und bisweilen absurd – diese Ansätze klingen können, verdeutlicht ein nun veröffentlichter Forschungsplan zum sogenannten „Solar Geo-Engineering“. Vereinfacht geht es bei dieser theoretisch vorgeschlagenen Methode darum, mittels kleinster Partikel in der Atmosphäre eine Art „Schutzschild“ um die Erde zu bauen – und klimaschädliche Sonneneinstrahlung so zurück ins All zu leiten.

In dem 44-seitigen Bericht der US-Wissenschaftsbehörde OSTP werden verschiedene Methoden vorgeschlagen, wie mittels Solar-Geo-Engineering die Erde vor dem Klimawandel zu retten wäre. So könnte überschüssiges Sonnenlicht – das aktuell zu einer drastischen Erderwärmung führt – beispielsweise durch Sulfatpartikel in der Atmosphäre zurück ins Weltall reflektiert werden. Eine andere Methode schlägt die gezielte Steuerung der Wolkenmenge in unserem Himmel vor. Allerdings betonen die Wissenschaftler auch, dass es sich hierbei um noch wenig erforschte Konzepte handelt, die zunächst genauer unter die Lupe genommen werden sollen.

Mit Staubwolken gegen den Klimawandel: Wie realistisch ist das?

Im Kern geht es den Forschern darum, die abenteuerlich klingenden Maßnahmen besser einschätzen und nach Machbarkeit und potenziellen Risiken bewerten zu können. „Die potenziellen Risiken und Vorteile (des Solar-Geo-Engineerings) für die menschliche Gesundheit müssen im Verhältnis zu den Risiken und Vorteilen betrachtet werden, die mit dem wahrscheinlichen weiteren Verlauf des Klimawandels verbunden sind“, erklären die Forscher in dem Bericht. Eine solche Risiko-Abwägung soll Regierungen bei der Frage helfen, ob solche Ansätze in Zukunft Teil realer Klimapolitik werden könnten.

Ein Allheilmittel für den menschengemachten Klimawandel wäre die Methode allerdings nicht. Vielmehr würde zum Beispiel das Aufbauen einer künstlichen Aerosolschicht um die Erde einen drastischen Eingriff in bestehende Ökosysteme darstellen, der zahlreiche ungeahnte Nebenwirkungen nach sich ziehen könnte. Auch das soll in den vorgeschlagenen Modellstudien näher erforscht und bewertet werden.

Erforscht wird die Idee eines schützenden „Spiegels“ aus Aerosolen oder Wolken schon seit vielen Jahren, wenn auch nicht in dem nun geplanten Umfang. Einer Studie der University of Utah könnte hierfür sogar Staub vom Mond verwendet werden. Dieser habe „genau die richtige Größe und Zusammensetzung“, um Sonnenstrahlen von der Erde abzuhalten.

Offener Brief: Experten warnen vor Risiken von Solar-Geo-Engineering

Auch wenn die US-Regierung große Hoffnung in ihr Forschungsprogramm zu setzen scheint: Viele Experten sehen Solar-Geo-Engineering eher als theoretisches Gedankenexperiment. In einem offenen Brief fordert ein Zusammenschluss hunderter Forscher sogar die Unterzeichnung eines internationalen Abkommens über die Nichtanwendung von Solar-Geoengineering.

Neben den unerforschten Risiken der Methode befürchte man auch, so die Wissenschaftler, dass das Träumen von einer schnellen Lösung der Erderwärmung der echten Klimapolitik auf der Erde schaden könnte. So könnte das vermeintliche Wundermittel „Regierungen, Unternehmen und Gesellschaften davon abhalten, ihr Möglichstes zu tun, um so bald wie möglich Co2-neutral zu werden“. Stattdessen müsse mit dem Klimawandel im Hier und Jetzt umgegangen werden – auf Schutzschilde im Weltall sei letztlich kein Verlass.